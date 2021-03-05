İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin tabirleri ve yorumları

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin tabirleri ve yorumları haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin tabirleri ve yorumları ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mart 5 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 14:39
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin tabirleri ve yorumları
Takip Et:

Rüyasında yılan gören pek çok kişi yılan görmenin ne ifade ettiğini ve ne anlamlara geldiğini merak etmektedir. Rüyada yılan görmek çok fazla anlamlara gelmektedir. Bunlardan bazıları olumlu işaretlerken bazıları ise negatif durumlara işaret etmektedir.

Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada yılan görmek rüyasında yılan gören kişinin çevresinde çıkarcı ve iyiliğini düşünmeyen kişiler olduğu anlamına gelmektedir. Bazı yorumlara göre ise yılan zor geçecek olan günlere işaret edebilmektedir.

Rüyada siyah renkte yılan görmek ise kişinin karşısına gelecek problemlere ve engellere delalettir. Ayrıca siyah yılan aynı şekilde zorlayıcı olacak bir düşmana da işaret edebilmektedir. Rüyada siyah yılan görmenin manası ise meslekte iyi yerlere gelme ve iyi işler başarmadır.

Rüyada Sarı yılan görmek rüyayı gören kişinin pişmanlık yaşayacağına ve iyiliğe kavuşacağına, rüyada yeşil renkte yılan görmek ise karşıda yer alan düşmanın Allah korkusu olan biri olduğunu ifade etmektedir. Yeşil yılan öldürmek ise düşmanı öldürmek demektir. Rüyada yılanın beyaz olması rüyayı gören kişinin çevresinde iyi sandığı kötü kişilerin olması bazı yorumlarda ise maddi sıkıntılar anlamına gelmektedir.

Rüyada Yılan Sokması ve Isırması Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada yılan ısırması rüyayı gören kişinin çevresinde güvendiği bir kişinin düşman çıkması ve onu sırtından bıçaklaması anlamına gelmektedir. Rüyada yılan sokması da aynı şekilde çevreden ve düşmadan gelecek zararı ya da eve kötü birinin gelmesi manasına gelmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TabirRüyadaYılan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasaport türleri ve renkleri nelerdir? Kimler pasaport alabilir?
Pasaport türleri ve renkleri nelerdir? Kimler pasaport alabilir?
Şanlıurfa hangi risk grubunda yer alıyor? Şanlıurfa sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Şanlıurfa hangi risk grubunda yer alıyor? Şanlıurfa sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Edirne hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Edirne’de kısıtlamalar devam ediyor mu?
Edirne hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Edirne’de kısıtlamalar devam ediyor mu?
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri

Popüler Haberler

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin tabirleri ve yorumları
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
İŞKUR işbaşı eğitim projeleri için verilen aylıklar ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
5 Mart 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 5 Mart 2021 tarihinde kimin maçı var?
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 5 Mart 2021 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Rüyada fındık görmek görmek neye işaret eder? Rüyada fındık görmenin anlamları ve yorumları
Berrin Keklikler kimdir? Reynmen Yusuf Aktaş sevgilisi Berrin Keklikler instagram hesabı ve hakkında bilgiler
Aile Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 20 bin TL yardım yapacak!
Hangi bankalar işsizlere kredi kartı verir? İşsizlere kredi kartı veren bankalar
Bir Zamanlar Çukurova Adnan bebek öldü mü?
O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kim olacak?
Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2021
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Rapor parası alma şartları nelerdir? Kaç günlük rapor parası alınır?
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbim dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.