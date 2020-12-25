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Rüyada yılan görmek anlamı ve yorumu

Rüyasında yılan gören kişiler yılan görmenin ne anlama geldiğini merak etmektedir. Rüyada görülen yılanın türüne, rengine göre farklı anlamlara gelmektedir. Rüyada görülen yılan çevrenizde var olan kötü niyetli kişiler anlamına gelebilmektedir.

25 Aralık 2020 Cuma 14:32
Rüyada yılan görmek anlamı ve yorumu
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Rüyasında yılan gören pek çok kişi yılan görmenin ne ifade ettiğini ve ne anlamlara geldiğini merak etmektedir. Rüyada yılan görmek çok fazla anlamlara gelmektedir. Bunlardan bazıları olumlu işaretlerken bazıları ise negatif durumlara işaret etmektedir.

Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada yılan görmek rüyasında yılan gören kişinin çevresinde çıkarcı ve iyiliğini düşünmeyen kişiler olduğu anlamına gelmektedir. Bazı yorumlara göre ise yılan zor geçecek olan günlere işaret edebilmektedir.

Rüyada siyah renkte yılan görmek ise kişinin karşısına gelecek problemlere ve engellere delalettir. Ayrıca siyah yılan aynı şekilde zorlayıcı olacak bir düşmana da işaret edebilmektedir. Rüyada siyah yılan görmenin manası ise meslekte iyi yerlere gelme ve iyi işler başarmadır.

Rüyada Sarı yılan görmek rüyayı gören kişinin pişmanlık yaşayacağına ve iyiliğe kavuşacağına, rüyada yeşil renkte yılan görmek ise karşıda yer alan düşmanın Allah korkusu olan biri olduğunu ifade etmektedir. Yeşil yılan öldürmek ise düşmanı öldürmek demektir. Rüyada yılanın beyaz olması rüyayı gören kişinin çevresinde iyi sandığı kötü kişilerin olması bazı yorumlarda ise maddi sıkıntılar anlamına gelmektedir.

Rüyada Yılan Sokması ve Isırması Ne Anlama Gelmektedir?

Rüyada yılan ısırması rüyayı gören kişinin çevresinde güvendiği bir kişinin düşman çıkması ve onu sırtından bıçaklaması anlamına gelmektedir. Rüyada yılan sokması da aynı şekilde çevreden ve düşmadan gelecek zararı ya da eve kötü birinin gelmesi manasına gelmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 14:32
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