Rüyada yangın rüya tabirlerine göre ne demektir? Rüyada yangın söndürmenin nedir?

Rüyada yangın görmek farklı anlamlara gelmektedir. Rüyada yangın görmek zararsız bir şekilde yorumlanmaz aksine hayra yorulur. Rüyasında yangın görenlerin zenginlik, bol kazanç ve rızık gibi unsurlarla karşılaşacağı söylenmektedir. Bunun yanı sıra çoğu rüya yorumcusuna göre ise huzursuzluk anlamına gelmektedir. Bazı yorumcular rüyada yangın görmeyi kişinin malını, parasını veya işini kaybetmesi anlamına geldiğini ile sürerek bunun yanı sıra yaşanacak sağlık sorunlarına işaret ettiğini de söyler. Bazı yorumculara göre ise rüyada yangın çıktığını görmek iş, eğitim ve aşk hayatında sıkıntılara işaret eder. Ama bunların yanı sıra rüyada yangın görmeyi iyi şeylere yoran tabirciler de vardır. Bu rüyanın anlamını kişinin karşısına çıkabilecek fırsatlara, iyiliğe, hayır, şifa ve mutluluğa yorumlayanlar da vardır.

Rüyada yangın görmek ne anlama gelir?

Rüya sahibi rüyasında evinin yandığını görüyorsa bu durum kötü ve sıkıntılı günlerin yaşanacağını işaret eder. Eğer ki rüya sahibi rüyasında yangından çıkan dumanları siyah değil de beyaz olarak görüyorsa bu durum genel bir olayın olacağı anlamına gelir. Ama duman siyahsa o durumda rüya bu anlamda yorumlanmaz. Kötü şeylerin habercisi anlamına gelir. Rüyasında yangın gören kişinin rüyasını hayırlara yoracak unsur alevlerdir. Kişi eğer yangın sırasında alevleri görürse o zaman bu kazancın artacağına, bolluğa kavuşacağına işaret eder. Rüya sahibi eşyalarının da yandığını görürse eğer bu kişinin rızkının artacağına, işlerinin yoluna gireceğine ve bol kazanç elde edeceğine delalet eder. Rüyada, rüya sahibinin evinin yanması aynı zamanda müjdeli ve güzel haberleri işaret eder.

Rüyada yangın görmenin anlamı

Bazı rüya yorumlayıcılarına göre rüyada yangın görmek huzursuzluğun işaretidir. Rüya sahibi rüyasında yangın gördüyse bu genelde mal, para ya da iş kaybına ve sağlık sorunlarına yorulur. Bunun yanı sıra rüyayı gören kişi rüyada kendi bedeninin yandığını görürse malı azalır, ama eğer yangından kurtulursa malı artar.

Rüyada yangında duman görmek

Rüya sahibi rüyasında yangından çıkan bir duman görüyorsa bu durum toplumun tamamını ilgilendiren bir sorunun çıkacağına yorulur. Yangındaki duman siyah ise kedere, üzüntüye ve sıkıntıya dalalet ederken eğer duman beyaz ise ortak bir sıkıntıya delalet eder. Bazı tabircilere göre ise duman hayırlı haberlerin işaretçisidir. Rüyada görülen duman sıkıntıların sona ereceğine bunun yanı sıra yakın vakitte tüm üzüntülerin biteceğini işaret eder.

Rüyada eninin yanması

Rüya sahibi rüyasında evinin yandığını görürse bu durum hayırlara yorulmaz. Tam tersi rüya sahibi için sıkıntılı ve zor günlerin habercisidir. Bunların yanı sıra rüya sahibi evli ise eşi ile bazı sıkıntılar yaşayacağına da işaret eder. Rüyada evi yanan kimsenin ailevi bazı sorunları olur ve bu problemler sonucunda oldukça sıkıntılı günler geçirir.

Rüyada yangında yanmak

Rüyada yangın çıktığını görmek

Rüya sahibi eğer yangında alevler içinde kalıp yandığını gördüyse bu durum mal kaybına işarettir. Bu rüya genel olarak kişinin işte zarar göreceğine, kazancının azalacağına, yokluğa ve kıtlığa düşeceği anlamına gelir. Bunun yanı sıra bazı yorumlara göre de rüyada yangında kalmak günah işleneceğine işaret eder. Rüyasında yanan kimse kendisinden kaynaklanan büyük hatalar sonucunda sıkıntı yaşar.

Rüya sahibi rüyasında yangın çıktığını ve yerin kor ateşler içinde yandığını gördüyse bu durum iyi haberler alacağına, mutlu olacağına işaret etmektedir. Lakin rüyayı gören kişinin yangını değil de sadece dumanları görürse bu durum da zor zamanlar geçirileceğine işaret edilir.

Rüyada yangın söndürmek

Rüyada yangın söndürmek genelde iyilik, hayır, şifa, mutluluk ve huzura yorulmaktadır. Rüya sahibinin kurtuluşa erişeceğine, hayatının yoluna gireceğine ve sorunlarını çözeceğine işaret eder. Bunun yanı sıra rüya sahibinin mesleğinde ilerleyeceğine karşısına büyük fırsatların çıkacağına işaret etmektedir. Geçim derdinin biteceği, rüya sahibinin kendini üzgün, mutsuz ve huzursuz hissetmesine neden olan tüm problemlerinin son bulacağı anlamına gelir.

Rüyada ateşe girmek

Eğer rüya sahibi rüyasında ateşe girdiğini görür ve canının acımadığını anlarsa bu durum onun kötülüklerden ve günahlarından, hatalarından, yanlışlarından döneceği anlamına gelir. Kişinin doğru yolu bulacağına işaret eder. Bunun yanı sıra kişinin çevresinde kötülüğünü isteyen kişilerin olduğu ama amaçlarına ulaşamayacakları anlamına da gelmektedir. Ateşe giren ve azap içinde bulunan kimse ise çok büyük bir günah işler. Bu rüya bazen de eğer yaptığınız günahlara ve hatalara devam ederseniz, ahirette kötü bir derecenizin olacağına veya ahirette de azap içinde bulunacağınıza işarettir.

Rüyada yangının söndüğünü görmek

Rüya sahibi rüyasında yangının söndüğünü görüyorsa bu durum kişinin başındaki belanın, kötülüklerin ve zor zamanların sona ereceğine ve kişinin huzura, refaha ulaşacağına işaret etmektedir.

Rüyada elinde ateş tuttuğunu görmek

Rüya sahibi rüyasında elinde ateş tuttuğunu görüyorsa devletten yardım göreceğine ve devlet işine gireceğine yorulur. Bazı alimlerin tabirlerine göre bu rüyayı gören bireyin kendini kontrol etmediği sürece yanlış yollara sapacağı anlamına gelir.