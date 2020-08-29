İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?

Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 29 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli haberimizde Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 29 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:25
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Takip Et:

Her gün milyonlarca insan uykularından uyandıktan sonra gördükleri rüyalarının ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışmaktadır. Rüyalarda görülenler uzman kişiler tarafından yorumlanmakta ve birer anlama büründürülmektedir. İntenet üzerinde birçok kişi rüyada kendini teknede görmenin ne anlama geldiğini araştırmaktadır.

Rüyada insanın kendini teknede görmesi kişinin kendini eskisine göre daha iyi hissedeceğine ve dertlerinden sıyrılarak mutluluğa erişeceğine işaret etmektedir. Diğer yandan teknenin hangi renkte olduğu da rüyanın anlamını değiştirmektedir. Beyaz, mavi ve yeşil tonlarında tekneler görmek kişinin mutlu ve güzel durumlar yaşayacağına delalet etmektedir. Siyah ve gri tonlarında teknelere binilmesi ise kişilerin umutsuzlukla baş etmesi gerektiğini aktarmaktadır.

Rüyada Tekneye Binmek


Rüyada tekneye binilmesi kişilerin yeni bir karar alacaklarına ve bu kararlarını uygulamaya dökeceklerine işaret etmektedir. Ayrıca kişilerin alacakları bu kararların sonuçlarının kendileri için hayırlı kararlar olacağı belirtilmektedir. Bazı yorumcular ise bunun yeni bir ilişki ve arkadaşlıklara delalet ettiğini ifade etmektedirler.

Rüyada Tekne Görmek

Rüyada görülen tekne kişinin büyük miktarda gelir elde edeceğine işaret etmektedir. Farklı bir yoruma göre ise rüyada tekne görülmesi kişilerin kurdukları hayallerinin bir bir gerçek olacağına ve hayatlarında genellikle mutlu olacaklarına yorulmaktadır.

Rüyada Teknede Kalabalık Görmek

Rüyalarda bir tekne görülmesi ve tekne içerisinde yoğun bir kalabalığın olması rüyayı gören kişinin yalnız olduğu dönemlerden kurtulacağına ve çevresinin sevdikleriyle dolacağına işaret etmektedir.

Rüyada Tekne Kullandığını Görmek

Bu tür rüyalar rüyayı gören kişinin özel hayatını baştan düzenleyeceği anlamına gelmektedir. Kişi çevresindeki insanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilmek adına gereksiz gördüğü kişileri hayatından çıkaracaktır.



Son Güncelleme: 29.08.2020 13:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği

Popüler Haberler

Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Tövbeler Olsun Oyuncu Kıyafetleri
Huawei P40 Pro teknik özellikleri ve Huawei P40 Pro fiyatları belli oldu!
Aşure günü ne zaman oruç tutulur?
Emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir? Geriye dönük ödenmiş vergiler nasıl geri alınır?
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi veriyor
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Karantinaya alınan koronavirüs hastasına gıda yardımı yapılıyor mu?
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
2020 TüvTürk zamlı araç muayene fiyat listesi ( Araç sınıflarına göre )
Tarım Bakanlığı'na personel alımı son başvuru tarihleri ne zaman
Doğum yardım parası nasıl alınır? Doğum Parası başvurusu için gerekli evraklar
Akbank düşük faizli hayvancılık kredisi başvuru şartları
A101 HI-LEVEL 58UHL960 tv alınır mı? kullanıcı yorumları
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2020 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler
iOS 14 yeni özellikleri neler? IOS yeni işletim sistemi güncelleme ile gelecek özellikler
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Digiturk Axess Kampanyası! 175 TL Chip Para Hediye!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.