Rüyada siyah zeytin görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada siyah zeytin tabirleri

Rüyada siyah zeytin görmek ne anlama gelir?

Rüyanızda zeytinin hangi renk görmeniz rüya yorumu için önemli bir detaydır. Rüyanızda siyah zeytin gördüyseniz bereketli günler yaşayacağınızın habercisidir. İşiniz ile ilgili bir beklenti içerisindeyseniz misliyle beklentiniz karşılanacaktır.

Peygamber Efendimiz zeytinle ilgili hadisler mevcuttur. Rüya da zeytin görmekte hayırlı işlerin olacağını söyleyebiliriz. Peygamberimiz zeytin ile ilgili ‘Onda yetmiş derde deva vardır’ buyurmaktadır. Zeytin gören kişi hastalığı varsa şifasına kavuşacağını da düşünebiliriz.

Rüyada siyah zeytin yemek ne anlama gelmektedir?

Rüyada zeytin ağacını gördüyseniz topluca yapılan bir şeyin hayırla sonuçlanacağını söyleyebiliriz. Ağaç aile bağlarını da temsil etmektedir. Siyah zeytin ağacı aile şirketini temsil eder. Eğer rüyanızda siyah zeytin ağacı gördüyseniz söz sahibi konuma ulaşacaksınız demektir.

Rüyanızda siyah zeytin yediyseniz şifalı günlere yaklaşıyorsunuz demektir. Uzun süredir beklediğiniz sağlık sonucunun güzel haberini alacaksınız. Hem şifalı hem de güzel günlerin geleceğini göstermektedir. Eğer değer verdiğinizi bir kişi ile ilgili haber bekliyorsanız o güzel haberi alacak ve rahatlayacaksınız.

Rüyanızda tabakta siyah zeytin gördüyseniz hayırlı rızk olarak yorumlanır. Tabak emeği temsil eder. Hayırlı kazançlar sağlayacağınızı söyleyebiliriz. Kazancınızı ailenizle sevdiklerinizle paylaşarak aynı sofrada mutluluğu hissedeceksiniz.

Rüyada siyah zeytin satın almak ne anlama gelmektedir?

Rüyanızda siyah zeytin satın alıyorsanız bu hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz maddi olarak harcama yapmanız gerektiği anlamına gelmektedir. Kariyeriniz için bazı bedeller ödeyecek ve istediğiniz belgeye sahip olabilirsiniz. Engeller böylelikle ortadan kalkacaktır.

Rüyada siyah zeytin toplamak ne anlama gelmektedir?

Çevresel duruma göre değişiklik görülebilir. Rüyanızda kalabalık bir şekilde siyah zeytin topluyorsanız imece usulü bir işi göstermektedir. Aile şirketi söz konusu ise herkes elini taşın altına koyabilir, sorumluluk alabilir. Rüyanızda eğer tek başınıza siyah zeytin topluyorsanız tek başınıza mücadele etmeniz gerekecek bir konu olacaktır. Başkasından yardım almadan kendi gücünüzün farkına varacaksınız. Siyah zeytin toplarken ruh halinizde oldukça önemli bir husustur. Sakin bir şekilde siyah zeytin topladıysanız şüphesiz misliyle karşılığını alacaksınız anlamına gelmektedir.

