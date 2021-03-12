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Rüyada silah görmek nedir? Rüyada silah görmenin anlamı ve tabiri nedir, neye yorumlanır?

Rüyada silah görmenin genel olarak iyi yorumlandığını görürüz. Peki, rüyasında silah gören kişiler için rüyanın anlamı tam olarak nedir? Silahı hangi durumda gördükleri de rüyanın anlamı için oldukça önemli olan bu rüya hakkındaki bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 18:19
Rüyada silah görmek nedir? Rüyada silah görmenin anlamı ve tabiri nedir, neye yorumlanır?
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Rüyada silah görmek iyiye yorumlanmaktadır. Silah anlam olarak saygınlık, kudret, zafer, başarı, mevki, yükselmek ve rütbe gibi ifadelere eşittir. Peki, rüyada silah görmenin anlamı nedir?

 

Rüyada silah görmek

Bir kişinin rüyada silah görmesi o kişinin sıkıntı, dert ve tasalarından kurtulacağı anlamına gelir. Sağlık sorunlarının üstesinden geleceği ve borçlarını hafifleteceği öngörülür.

 

Rüyada silah doğrultulması

Kişinin kendisine doğru bir silahın doğrultulduğunu görmesi iş hayatından dolayı yaşadığı kötü olayların ona verdiği zararın telafi edileceği, huzur ve mutluluk dolu günler göreceği söylenir. 

 

Rüyada silahın ateşlenmesi

Kişinin silahın ateşlendiğini görmesi tüm istek ve dileklerinin gerçekleşeceği anlamına geldiği söylenir. 

 

Rüyada silah kuşanmak

Silah kuşandığını görmek kişinin büyük bir başarıya sahip olacağını ve kısmetinin açılacağını ya da hastalığı varsa iyileşeceğini gösterir.

 

Rüyada silah saklamak

Silahın saklanması kişinin düşmanlarının ona karşı bir hamlede bulunamayacaklarını ve kendisine yarar sağlayacak gelişmeler yaşayacağını gösterir.

 

Rüyada silah taşımak

Silah taşıdığını gören kişinin kendisini bütün kaza ve belalardan koruduğunu ve güven içerisinde olduğunu gösterir.

 

Rüyada silah kaçırmak

Rüyada silah kaçırmak kişinin dışarıya gösterdiği ruh halinin aslında tam tersi olduğunu yani güçlü görünse bile aslında zayıf hissettiğini gösterir.

 

Rüyada silah almak

Silah aldığını görmek kişinin bütün dert ve tasalarından kurtulup iş ve özel hayatının düzene gireceğini gösterir.

 

Rüyada silah bulmak

Rüyasında silah bulan kişinin iktidar sahibi olacağını ve yaptığı iş ve planların erkenden sonuç bulacağını, kişinin yükseleceğini gösterir.

 

Rüyada silahla ateş etmek

Rüyada silahla ateş etmek kişinin yeni bir ev alacağını ve yeni bir düzen kuracağını gösterir. Kurduğu yeni düzende sağlıklı ve mutlu olacağına da işaret eder.

 

Rüyada silah kullanmak

Rüyada silah kullanmak kişinin iftira uğrayıp iyi olmayan olaylarla karşılaşacağını gösterir.

 

Rüyada silahla vurulmak

Rüyada silahla vurulmak kişinin karşılaşabileceği kötü olaylara karşı tedbir alması gerektiğini bu tedbirler ile işlerinin yolunda gideceğini gösterir.

 

Rüyada silah sesi duymak

Rüyada silah sesi duymak kişinin çok büyük bir şöhret ve paraya sahip olacağını, bu parayla birçok kişiye yardım edip mutlu olacağını gösterir.

 

Rüyada silah satan markete girmek

Rüyada silah satan markete girmek kişinin düşmanlarına karşı kazanacağını gösterir.

 

Rüyada silahın elinden alınması

Rüyada silahın elinden alınması kişinin gücünün eskisi gibi olmayacağına ve zayıflayacağına işarettir.

 

Rüyada silahın patlaması

Rüyada silahın patlaması kişinin geride kalan kötü olayların tekrardan gün yüzüne çıkması için birisinin uğraşacağına ve evlenip bol para kazanmaya işarettir.

 

Rüyada bir çocuğun elinde silah olması

Rüyada bir çocuğun elinde silah olması kişinin yapmaması gereken bir şeyi yapıp problem yaşayacağına işarettir.

 

Rüyada silah hediye edilmesi

Rüyada silah hediye edilmesi kişinin iyi bir işe sahip olup eğitimi sayesinde bolca kazançlar sağlayacağına ve hayallerinin gerçekleşeceğine işarettir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 18:19
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Rüyada Silah GörmekDert Ve Tasalarından Kurtulacağı
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