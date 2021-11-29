Rüyada sigara içtiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada sigara içmek, birçok kişi tarafından araştırılmakta. Rüyada bir başkasını sigara ya da puro içerken görmek gururun işaretçisidir. Eğer rüyanızda sigara içtiğinizi gördüyseniz ve gerçek hayatta sigara içmiyorsanız bu durum belirli bir durumdan korktuğunuz anlamını taşımaktadır. Fakat, gerçek hayatta sigara içiyorsanız, bu durumda teslim olmanın bir işaretçisidir.

Rüyada sigara içmek başarıyı ve hoşgörüyü engelleme olarak yorumlanmaktadır. Bu rüya, kendinizle ya da içerisinde bulunduğunuz dünyayla ilgili memnuniyetsizliğini ifade edebilir. Sigara içmenin yasak olduğu bir yerde sigara içiyorsanız, bu imkansız bir şeyi almak istediğinizin ya da size ait olmayan bir şey istediğiniz anlamına gelmektedir.

Rüyada sigara içmek ne anlama gelmektedir?

Rüyada sigara içmek kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Eğer bir erkek rüyada sigara içiyorsa bu hayırlıdır. Sabrının sonunda selamete kavuşacağı anlamına gelmektedir. Fakat, rüyada bir kadın sigara içiyorsa bazı sorunların yaşanmasına delalet eder. Sigara içen kişi genç bir kızsa parası için biriyle nikah yapacağı, orta yaşlarda bir kişinin rüyasında sigara içmesini görmesiyse sevdiği bir kişiden istemeyerek ve elinde olmayan sebeplerden ötürü ayrılacağına işaret etmektedir.

Rüyada sigara içmek genel olarak bakıldığında iyiye yorumlanmaktadır. Kişinin hedeflerini gerçekleştireceğine ve güzel bir hayat süreceğine delalet eder. Rüyada sigara içmek iş ve özel hayatla alakalı karar değişikliklerine gidileceğine, yeni yollar ve çözümler aramaya da işaret etmektedir. Rüyasında sigara gören kişinin tüm işleri yolunda gideceği söylense de bazı rüya tabirlerine göre ise dini sorumlulukların ihmal edildiği anlamına da gelmektedir.

Rüyada sigara içtiğini gören kişi hakkında İmam Nablusi, dünyalık ve ahiret işlerinde çok hayırlı bir haber duymakla yorumlar. Rüyada başka birisinin sigara içtiğini görmek ise girdiği her ortamda ilgi odağı olan ve kendini sevdiren birisine işaret eder.

Rüyada başka birisinin sigarasını içmek

Hayatını istediği şekilde yaşayamayan rüya sahibinin tek başına üstlendiği sorumluluklarının artık ağır geldiğini, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte ailesinden destek beklediği anlamına gelmektedir. Eğitim hayatını sürdürmeye çalışırken bir yandan da çalışmak zorunda kalacağına, para kazanmak için kendine zaman ayırmadan yaşantısına devam ederken bocalamaya gireceğine ve mutsuz olacağına tabir edilir.