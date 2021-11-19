Su ile ilgili görülen rüyalar günümüzde oldukça yaygnı rastlanan rüyalardır. Rüyalarında sel ile ilgili rüyalar gören insanlar bu rüyaların ne anlama geldiğini öğrenmek için intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki rüyada sel görmek ne demek? Rüyada sel bastığını görmek neye işarettir?

Rüyada Sel Görmek Ne Demek?

Rüyada Sel Bastığını Görmek Neye İşarettir?

Rüya yorumcularını en çok meşgul eden rüya türlerinden birisi rüyada sel görmektir. Rüyada sel görmek maalesef büyük oranda kötü olayların habercisidir. Rüyasında sel gören kişiler sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilir, sosyal ve iş hayatlarında ciddi sorunlar yaşayabilirler. Bu rüyayı gören kişilerin olumlu kalması oldukça önemlidir.

Rüyada sel bastığını görmek tıpkı rüyada sel görmek gibi olumsuz bir durumdur. Rüyasında sel bastığını gören kişiyi gerçek hayatında kötü olaylar ve ciddi hastalıklar bekliyor olabilir. Özetle sel ve sel ile ilgili tüm rüyalar kötü anlamlar ifade etmektedir.