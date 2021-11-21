Rüyalarında gördükleri nesne, olay veya kişiler insanların kafasını oldukça meşgul ediyor. Bu sebeple rüyalarda görülen durumlarında anlamları arama motorlarını sıklıkla meşgul eden konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Rüyada polis görmek ise bu konuda ipi göğüsleyen rüyalardan birisi. Peki rüyada polis görmek ne demek? Rüyada polis tarafından uyarılmak ne anlama gelir?

Rüyada Polis Görmek Ne Demek?

Rüyada Polis Tarafından Uyarılmak Ne Anlama Gelir?

Rüya yorumcularına göre rüyada polis görmek güç, sorumluluk, otorite, cesaret gibi farklı anlamlara gelmektedir. Rüyanın sahibi bir devlet kurumunda önemli bir makam sahibi olabilir, önemli bir konuda cesaret gerektirecek bir adım atabilir veya güç gerektirecek bir durumun üstesinden gelebilir. Rüyada polis görmek hem iyi hem de kötü anlama işaret olabilir.

Rüyada polis tarafından uyarılan kişiler gerçek hayatlarında dikkatli olmalıdır. Çünkü bu rüyayı gören kişiler resmi kurumlarla sorun yaşayabilir, ilerleyen günlerde çeşitli yasal cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Psikolojik olarak yıpranma, hayal kırıklığı, ümitsizlik gibi durumlar da bu rüyayı görenleri bekleyen durumlardan bazıları olabilir.