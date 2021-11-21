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Rüyada patates görmek ne anlama geliyor? Rüyada patates soymak, kızartmak ne demek?

Kişinin rüyasında patates görmesi çok fazla karşılaşılan rüyalardan bir tanesidir. Bu durum patatesi sade bir şekilde görmenin yanında ayrıca rüyada patates satmak, rüyada patates yediğini görmek şeklinde de pek çok farklı rüya türleri bulunmaktadır. Peki rüyada patates görmek ne demek? Rüyada kişinin patates yediğini görmesi hangi anlama gelmektedir? İşte detayları..

21 Kasım 2021 Pazar 00:20
Rüyada patates görmek ne anlama geliyor? Rüyada patates soymak, kızartmak ne demek?
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Rüyasında patates gören kişiler görmüş oldukları bu rüyanın ne anlama geldiğini merak ederek araştırmaya koyuluyor. Eğer rüyanızda küçük bir patates görürseniz bu şans anlamına gelmektedir. Yani, şansın ve mutluluğun sizden yana olacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda rüyanızda büyük bir patates görürseniz de duygusal olarak veya finansal olarak olumlu bir yönde sonuçlanacak bir yenilenmenin habercisi demektir.

Rüyada çuval içinde patates görmek, kısa bir zaman içinde pozitif yönde değişen hayatınızın ve amacınızın pek çok kişi tarafından provokasyona uğrayacağına ve bu durum karşısında da size zarar vermeye çalışacakları anlamına gelmektedir.

Rüyada patates kızartmak veya patates kızarttığını görmek ise, oynanan bir şans oyunundan elde edilecek bir kazanca işarettir. Rüyasında hayalini kurduğu patates kızartmasını gören kişinin ise borcunu bir şans oyunundan ya da kumardan gelecek olan para ile ödeyeceği anlamını taşımaktadır.

Rüyada patates soyduğunu görmek, kötü geçen bir ilişki veya dostluğun yeniden onarılarak eski günlerine döneceği anlamına gelmektedir. Başka bir kişinin rüyada patates soyduğunu görmek ise, zıt bir kişinin çabaları sayesinde kötü geçen bir ilişki ya da arkadaşlığın yeniden eski günlerine döneceğine dalalettir.

Kişinin rüyasında patates yediğini görmesi ise, kıtlık ile tasarrufun son bulacağı anlamındadır. Rüyanızda çiğ bir patates yediğini gördüyseniz, maddi olarak gücünüzün bir kısmını tatsızlığınızdan dolayı kaybedeceğiniz şeklinde yorumlanmaktadır.

Kişinin rüyasında patates topladığını görmesi, çabaları için ödüllendirileceği anlamına gelmektedir ve sınavından da iyi bir not alacağı anlamını taşımaktadır. Rüyanızda patates aldığınızı gördüyseniz eğer bir asistan kiralayarak karınızı paylaşacaksınız demektir. Ayrıca arkadaşınız ile de çok önemli bir sınava çalışacaksınız ve bu sınavdan da başarılı olarak ayrılacaksınız.

Rüyanızda patates satışı yaptığınızı gördüyseniz eğer, hiç kimsenin yapmak istemediği bir işi üstlenecek ve çok kolay bir şekilde de başarılı olacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada çürük patates görmek ise, yeniden bir ilişkiye başlamak anlamında ya da yeniden bir işe başlamak anlamına geliyor.

Rüyada görüle patatesler yeryüzünün ve özünün bir türünü temsil etmektedir. Eğer rüyanızda görmüş olduğunuz patates hiçbir şey yapmadan orada öylece duruyor ise sadece bir patatestir ve aynı zamanda da insanın tembel yanını yansıtmaktadır.


Son Güncelleme: 21.11.2021 00:20
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