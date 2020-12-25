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Rüyada para almak ne anlama gelir? Rüyada para almanın tabiri

Gördüğümüz her rüyanın bir anlamı vardır. Gördüğümüz rüyalar çoğu zaman bize işaretler göndermiştir. Peki, rüyada para görmek ne demek. Haberin detaylarında.

25 Aralık 2020 Cuma 00:22
Rüyada para almak ne anlama gelir? Rüyada para almanın tabiri
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Rüyada para görmenin birçok anlamı vardır. Rüya yorumcularına göre,  karşılaşılan bir sorunu göstermektedir. Rüyada para görmek olumsuz anlama geldiği gibi, olumlu anlamları da vardır. Olumlu anlamlarından biri de paranın fırsat getireceğidir. 

Kişi rüyasında para aldığını görüyor ise bu kişi için fırsatların doğacağının göstergesidir.  Rüyada para görmek mutluluk ve güzel haberin alınacağına yorumlanır. Rüyada bakır para görmek ise, uğurlu ve olumlu ilerleyecek bir işe yorumlanır. Rüyada kişi altın para görüyorsa, dedikodu ve sıkıcı bir söz duyacağının göstergesidir.

Kişi rüyasında para buluyorsa, kısmetin açılacağına işaret edilmiştir. Eğer kişi kağıt para bulduğunu görüyorsa rüyasında bu da helal para kazanacağına dair yorumlanır.

Rüyada kişi dilenciye para verdiğini görüyorsa, kişinin gereksiz işler işe uğraş verdiğini gösterir. Aynı zamanda etrafında bulunan ve kendini dost olarak tanıtan kişinin rüyayı gören kişiden haz etmediğine işaret eder.

Rüyada kağıt para kaybetmek ise, kişinin kazandığı parayı kaybedeceğine işaret eder.



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:22
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Anahtar Kelimeler:
Rüyada Para GörmekParaRüya
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