İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmenin anlamı

Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmenin anlamı haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Rüyada para alma görmek ne anlama gelir?’a dair gelişmeleri 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:24
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmenin anlamı
Takip Et:

Rüyada para görmenin birçok anlamı vardır. Rüya yorumcularına göre,  karşılaşılan bir sorunu göstermektedir. Rüyada para görmek olumsuz anlama geldiği gibi, olumlu anlamları da vardır. Olumlu anlamlarından biri de paranın fırsat getireceğidir. 

Kişi rüyasında para aldığını görüyor ise bu kişi için fırsatların doğacağının göstergesidir.  Rüyada para görmek mutluluk ve güzel haberin alınacağına yorumlanır. Rüyada bakır para görmek ise, uğurlu ve olumlu ilerleyecek bir işe yorumlanır. Rüyada kişi altın para görüyorsa, dedikodu ve sıkıcı bir söz duyacağının göstergesidir.

Kişi rüyasında para buluyorsa, kısmetin açılacağına işaret edilmiştir. Eğer kişi kağıt para bulduğunu görüyorsa rüyasında bu da helal para kazanacağına dair yorumlanır.

Rüyada kişi dilenciye para verdiğini görüyorsa, kişinin gereksiz işler işe uğraş verdiğini gösterir. Aynı zamanda etrafında bulunan ve kendini dost olarak tanıtan kişinin rüyayı gören kişiden haz etmediğine işaret eder.

Rüyada kağıt para kaybetmek ise, kişinin kazandığı parayı kaybedeceğine işaret eder.



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RüyaParaRüyada Para Görmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç olay! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi
Korkunç olay! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
Yine Trabzon yine yangın! 6 ev kül oldu
Yine Trabzon yine yangın! 6 ev kül oldu
Koca balığı elleriyle yakaladı
Koca balığı elleriyle yakaladı
Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu
Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu
Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayata gözlerini yumdu
Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayata gözlerini yumdu

Popüler Haberler

Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmenin anlamı
Süper Emeklilik sistemi niçin uygulanır? 2021 Süper emeklilik sistemi yeniden gündeme alındı
Exxen Tolgshow Filtresiz yeni bölüm konuğu kim olacak?
intibak zammı nedir? 2021 İntibak zammı ne zaman yapılacak?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
En dikkat çekici kadın saç modelleri listesi ve resimleri 2021
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2021 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2021 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
Çocuklarda ağız ve diş sağlığı için bakım nasıl yapılır? Çocuklar ne zaman dişlerini fırçalamaya başlamalı?
Esmer Şeker kullanmanın faydaları nelerdir? Esmer şeker neyden elde edilir?
2020 Vergi ve borç yapılandırması Resmi Gazetede yayınlandı mı? Vergi ve borç yapılandırması başvuruları ne zaman başlayacak?
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2019 Salı - Burcunuza göre hayatınızdaki gelişmeler nasıl olacak?
2021 Adalet Bakanlığı adliyelere zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför kardorlarına personel alımı yapılacak mı?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 14 Ocak 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
e-Devlet çöktü mü? E-devlet neden giriş yapamıyorum?
Zatürre aşısı koronadan korur mu? Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Çukur yeni sezonda Azer ayrılıyor mu? Azer Çukurdan neden ayrılıyor?
Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2021 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.