İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Rüyada para alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada para alma görmenin anlamları ve yorumları

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Rüyada para alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada para alma görmenin anlamları ve yorumları haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 13-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:26
Rüyada para alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada para alma görmenin anlamları ve yorumları
Takip Et:

Rüyada para görmenin birçok anlamı vardır. Rüya yorumcularına göre,  karşılaşılan bir sorunu göstermektedir. Rüyada para görmek olumsuz anlama geldiği gibi, olumlu anlamları da vardır. Olumlu anlamlarından biri de paranın fırsat getireceğidir. 

Kişi rüyasında para aldığını görüyor ise bu kişi için fırsatların doğacağının göstergesidir.  Rüyada para görmek mutluluk ve güzel haberin alınacağına yorumlanır. Rüyada bakır para görmek ise, uğurlu ve olumlu ilerleyecek bir işe yorumlanır. Rüyada kişi altın para görüyorsa, dedikodu ve sıkıcı bir söz duyacağının göstergesidir.

Kişi rüyasında para buluyorsa, kısmetin açılacağına işaret edilmiştir. Eğer kişi kağıt para bulduğunu görüyorsa rüyasında bu da helal para kazanacağına dair yorumlanır.

Rüyada kişi dilenciye para verdiğini görüyorsa, kişinin gereksiz işler işe uğraş verdiğini gösterir. Aynı zamanda etrafında bulunan ve kendini dost olarak tanıtan kişinin rüyayı gören kişiden haz etmediğine işaret eder.

Rüyada kağıt para kaybetmek ise, kişinin kazandığı parayı kaybedeceğine işaret eder.



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RüyaParaRüyada Para Görmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göle uçan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Göle uçan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı! Bir Polis yaralandı
Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı! Bir Polis yaralandı
Denizli'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı!
Denizli'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı!
Adana'da otomobiliyle kanala uçan kadın sürücü, şoka girdi!
Adana'da otomobiliyle kanala uçan kadın sürücü, şoka girdi!
Trabzon'da genç çiftin sır ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundular
Trabzon'da genç çiftin sır ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundular
PTT kargo 14 Şubat'ta çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu cumartesi günü PTT kargo çalışma saatleri
PTT kargo 14 Şubat'ta çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu cumartesi günü PTT kargo çalışma saatleri

Popüler Haberler

Rüyada para alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada para alma görmenin anlamları ve yorumları
50.000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Altın ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 13 Şubat 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 13 Şubat 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
13 Şubat 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Şubat 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 13 Şubat 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Şubat 2021 Cumartesi
İpotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? İpotek için aranan şartlar nelerdir?
Ateistlik nedir? Kimlere ateist nedir? Ateistlerin inanç ve özellikleri nedir?
Stranger Things 4 sezon ne zaman yayınlanacak? Dizi onayı aldı mı?
Takma kirpik nasıl takılır? Takma kirpik takma yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler
Carrefour Kurbanlık Fiyatları 2020 Ne Kadar?
Nöbetçi Noter 14 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 14 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 12 Şubat 2021
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Show TV canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Halkbank 5.000 TL düşük faizli uygun vadeli mini emekli kredi kampanyası ödeme planı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.