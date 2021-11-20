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Rüyada Kuş görmenin anlamı nedir? Rüyada Kuş sevmek, beslemek ne anlama geliyor?

Rüyada kuş görmenin iyi anlamı olduğu gibi kötü anlamları da vardır. Peki, rüyada kuş görmenin anlamı nedir? Rüyada kuş sevmek, beslemek ne anlama geliyor? İşte detaylar...

20 Kasım 2021 Cumartesi 03:10
Rüyada Kuş görmenin anlamı nedir? Rüyada Kuş sevmek, beslemek ne anlama geliyor?
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Rüyada kuş görmenin anlamı, kuşun cinsiyle rüyanın ayrıntılarına göre değişiyor. Rüyada görülen kuş kişinin evinden bir şey alırsa ve o ev içinde hasta olan birisi varsa, bu hasta kişinin öleceği anlamına gelmektedir. Rüyada büyük bir kuş görülmesi güzel gelişmelerin yaşanacağı anlamına geldiği gibi yüksek statülü güçlü ve varlıklı bir insanı tanımlar. Rüyada görülen güzel ve renkli kuş alınacak güzel haber, ürkütücü ve sevgisiz kuşun görülmesiyse sıkıntıya neden olacak bir engeli işaret etmektedir. Rüyada görülen beyaz kiş ise aydınlanma, huzur ve iyi durumların işaretçisidir. 

Rüyada kuş sesi duyulması, güzel sözler duyulması ya da değerli bir bilgi alınması anlamındadır. Rüyada görülen kuş sürüsüyse kolay kazanılan servete işarettir. Yuva içindeki yavru kuşta çocuğu temsil etmektedir. Rüyada kuş yakalanması güçlü bir insan üstünde kontrol sahibi olmak anlamına gelir. Rüyada kuş öldürülmesi amacın gerçekleştirilmesi anlamındadır. Rüyada kuş tüylerini almak, kuş temizlemek ve beslemekte kazanç, refah ya da kadın anlamına gelir.

Rüyada kuş görmenin genel anlamı nedir?

Bir kişinin eline rüyasında bir kuş geçerse bunun anlamı mutlu bir haberdir. Aynı zamanda rüyada görülen kuş çalışmak anlamına da gelmektedir. Rüyada görülen bilinmeyen bir kuş, uyarı ya da tavsiye anlamına gelmektedir. Rüyada birisinin kuşu güzel görünüyor ise, rüyayı gören kişinin iş kalitesinin göstergesidir. Çirkin görüntülü kuşsa, rüyayı gören kişinin eylemlerinin kalitesini ya da bir elçi tarafından güzel haber alacağını göstermektedir. Rüyada görülen bilinmeyen kuş kar anlamına gelir. 

Rüyada görülen siyah rengindeki kuş kötüleri, beyaz renkteki kuş ise iyi işleri temsil etmektedir. Rüyada görülen rengarenk kuşlarsa karmaşık eylemlerin temsilcisidir. Rüyada görülen kuş aynı zamanda onur, güç, otorite ya da kar anlamına da gelmektedir.

Rüyada görülen bilinmeyen kuş ölüm meleğinin temsilcisidir. Bir çakıl, kağıt ya da solucanı sevmek iin yere dalan kuş görmek, hasta birisini rüyada barındıran bir evden uzaklaşır ise, hasta kişi kısa süre içinde hastalığından dolayı yaşamını yitirecek anlamına gelir. Kişi rüyasında kendine doğru dalan bir kuşu görür ise, bu yolculuk anlamına gelir. Kişi rüyasında başının üstünde ya da omuzları üstünde duran veya kucağına oturan bir kuş görürse bu rüya sahibinin işini ya da mesleğini ifade etmektedir. 

Rüyada görülen kuşun rengi beyaz ise bu rüya sahibinin yaptığı işin temiz olduğunu gösterir. Görülen kuşun rengi bronzlaşmış ise rüya sahibinin yaptıığı işin lekeli olduğunun göstergesidir. Rüyada erkek kuşun hamile bir kadının kucağına oturduğu görülürse, bu doğacak çocuğun erkek olacağı anlamına gelir. Dişi bir kuş oturur ise doğacak çocuğun kız olacağı anlamındadır.

Rüyada karatavuk görmenin anlamı nedir?

Rüyada karatavuk görülmesi, motivasyonun eksik olduğunun göstergesidir. Rüya sahibi tam potansiyelini kullanmıyordur. Aynı zamanda bu rüya kıskançlığı, şehveti ya da günahı da temsil etmektedir.

Rüyada Şahin görmenin anlamı nedir?

Rüyada şahin görülmesi, ölüm ile çürümenin temsilcisidir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin kötü bir yanını da temsil etmektedir.

Rüyada kanarya görmenin anlamı nedir?

Rüyada kanarya görülmesi mutlulukla uyumu temsil etmektedir. Aynı zamanda rüya sahibinin bir ilişki için istedikleriyle yeni bir ilişkinin başlamak üzere olduğu anlamına da gelmektedir.

Rüyada kardinal görmenin anlamı nedir?

Rüyada kardinal görülmesi, canlılık ile mutluluğun temsilcisidir. Ayrıca birinci sırada ya da önde ki konum anlamına da gelir.

Rüyada tavuk görmenin anlamı nedir?

Rüyada tavuk görülmesi, korkaklık ile irade eksikliğinin sembolüdür.


Son Güncelleme: 20.11.2021 03:10
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