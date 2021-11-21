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Rüyada kurban kesmek ne anlama geliyor? Rüyada kurban eti dağıtmanın anlamı nedir?

Rüyada kurban görülmesi, oldukça yaygındır. Bu rüyanın en çok görülen türleriyse; rüyada kurban kesmek, inek kesmek ve kurban kanı görmektir. Peki, rüyada kurban kesmek ne anlama geliyor? Rüyada kurban eti dağıtmanın anlamı nedir? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

21 Kasım 2021 Pazar 08:26
Rüyada kurban kesmek ne anlama geliyor? Rüyada kurban eti dağıtmanın anlamı nedir?
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Rüyada kurban görülmesi, oldukça yaygındır. Bu rüyanın en çok görülen türleriyse; rüyada kurban kesmek, inek kesmek ve kurban kanı görmektir. 

Rüyada kurban görmenin anlamı

Rüyada kurban görmek, kötü muamele ile hastalıklardan kurtulma anlamına geliyor. Kurban, insanı tüm keder ile gamdan kurtulmaya, mutluluk ile berekete işaret ediyor. Kişi rüyada kurban olarak kendini gördüyse veya kendini kurban ediyorsa bu borçlarından kurtulup zenginliğe veya içerisinde olduğu olumsuz durumların üstesinden geleceği anlamını taşır.

Rüyada kurban eti görmek veya dağıtmanın anlamı

Rüyada kurban eti dağıtılması, dağıtılan kurban etleriyle beraber hüznün uzaklaşması, şeref ile izzete nail olmaya yorumlanmakla beraber, bazen de düşmanlık ile münakaşaya veya bir türlü avdan kazanılacak rızka işaret etmektedir.

Rüyada kurban kesmenin anlamı

Rüyada kurban kestiğini görmek, kem gözlerin neden olduğu sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Fakat rüyada görülen kurban eti genel olarak iyi olarak yorumlanmaz.

Rüyada kurban eti çalmanın anlamı

Rüyada kurban eti çalınması, Allah'a iftirada bulunmaya delalettir. 

Rüyada koç kesmenin anlamı

Rüyada koç kesilmesi bir fidye olarak yorumlanır.

Rüyada kurban görülmesi ve kurbanlık koyun eti dağıtmanın anlamı

Rüyada kurban kesilmesi, rüyayı gören kişinin psikolojik bir imtihandan geçeceği veya tam tersi iyileşeceği anlamına gelir.

Rüyada kurbanlık koyun eti dağıtılması ise, endişelerin biteceği ve rüyayı gören kişinin onurlanacağı ve onurlandırılacağı anlamına gelir.

Rüyada inek veya koç kesmenin anlamı

Rüyada inek veya koç kesmek, rüyayı gören kişinin bazı köleleri ya da esirleri serbest bırakacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi esir durumundaysa yakın zaman içinde serbest kalacaktır. Borcu varsa borçları bitecektir. Fakir ise zengin olacaktır. Eğer bir savaşçıysa zafer kazanacaktır. Korktuğu bir durumda ise kendisini güvende hissedecektir. Mekke'ye gitmiş ise hacca gidecektir.

Rüyasında kurban edildiğini veya kurban olduğunu gören kişi, kendini cezalandırma eğilimindedir. Rüya, başkalarının yetenekleriniz ile çabalarınızı takdir etmediğini ya da vazgeçtikleriniz için tanınmadığını düşündüğünüz gerçek yaşamda ki duygularınızın temsilidir.

Rüyada kurban görülmesi, ruhsal arayışlar ile aydınlanma için temel arzularınızdan vazgeçmeye hazır olduğunuz anlamına gelir. Ancak bilinçaltınız sizi hayatınızda inkar ettiğiniz bir şeyi gösterip kandırmak istiyor da olabilir. Yani kabul etmekten kaçtığınız durumları. 

Kişi rüyasında kuzu, koyun veya başka bir hayvanı kestiğini görüyorsa, köleyse ya da hapiste ise özgür kalacağı anlamına gelir. Hasta ise güçlü ve sağlıklı günlerine kavuşacaktır, borcu varsa borcunu ödeyerek rahatlayacaktır, fakir ise zengin olacaktır.

Rüyasında kurban kesmeyi adayan kişi adağını yerine getirmek zorunda mıdır?

Peygamberler dışında ki insanların görmüş olduğu rüyalar, kesin bir hüküm etmediği gibi rüyaların bağlayıcılığı da bulunmuyordur (Dimyâtî, Hâşiyetü i'âneti't-tâlibîn, I, 104). Bu itibar ile rüyasında kurban kesmeyi adayan kişi bu adağı yerine getirmek zorunda değildir.


Son Güncelleme: 21.11.2021 08:26
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