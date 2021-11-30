Rüyada köpek ısırması neye yorumlanır ?

Rüyada köpek ısırması ne anlama geliyor? Rüyada köpek ısırması farklı yorumlara ancak genel anlamda hayırlı değildir. Kişinin zor zamanlar geçireceği anlamını taşır. Düşmanından zarar görmeye delalet eder.

Kişi eğer rüyasında köpeğin bir başkasını ısırdığını görmesi ise sorumsuzca davranan bir kişiden zarar görmeye delalet eder.

Rüyada kişinin elini köpek ısırması, kişinin yakın çevre ve akrabalarından destekte bulunulmadığını gösterir. Eğer rüyada kişinin ayağını bir köpeğin ısırıyorsa bu bir sağlık sorununun olacağını gösterir.

Rüyada kişiyi ısıran köpeğin siyah renkte olması, tanımadığı kişilerden zarar görmeye delalet eder.