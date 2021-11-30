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Rüyada köpek ısırması neye yorumlanır ?

Kişinin rüyasında köpek görmesi ne anlama geliyor? Rüyada köpek görmek ne demek? Rüyada köpek görmek iyi mi kötü mü yorumlanır? Konuyla ilgili tüm detaylara ulaşmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

30 Kasım 2021 Salı 02:13
Rüyada köpek ısırması neye yorumlanır ?
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Rüyada köpek ısırması ne anlama geliyor? Rüyada köpek ısırması farklı yorumlara ancak genel anlamda hayırlı değildir. Kişinin zor zamanlar geçireceği anlamını taşır. Düşmanından zarar görmeye delalet eder. 

Kişi eğer rüyasında köpeğin bir başkasını ısırdığını görmesi ise sorumsuzca davranan bir kişiden zarar görmeye delalet eder. 

Rüyada kişinin elini köpek ısırması, kişinin yakın çevre ve akrabalarından destekte bulunulmadığını gösterir. Eğer rüyada kişinin ayağını bir köpeğin ısırıyorsa bu bir sağlık sorununun olacağını gösterir. 

Rüyada kişiyi ısıran köpeğin siyah renkte olması, tanımadığı kişilerden zarar görmeye delalet eder. 


Son Güncelleme: 30.11.2021 02:13
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