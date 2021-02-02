İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Rüyada kılıç görmek neye işaret eder?

2 Şubat 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Rüyada kılıç görmek neye işaret eder? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 02-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 03:28
Rüyada kılıç görmek neye işaret eder?
Takip Et:

Rüya tabirleri rüya sahipleri tarafından sürekli araştırılan ve yapılan yoruma göre kişinin geleceğini tayin ettiği bir düşüncedir. Rüyada kılıç görmek ise pek çok kişi tarafından yaşanan ve merak edilen bir rüyadır. Rüyada kılıç görmek genel anlamda hayırlı olarak görünse de kılıcın kırıldığını görmek iyi bir rüya olarak görünmez.

Rüyada kılıç görmek ne anlama gelir?

Rüyada kılıç görmek rüya sahibinin hayatı boyunca mutlu olacağını ve girdiği işlerde başarılı olacağını delalet etmektedir. Rüyasında kılıç gmren kişinin aynı zamanda itibarı ve şerefi artarak insanlar tarafından saygı duyulan bir kişi haline gelir.

Rüyada kılıca baktığını gören kişi ise hayatında insanların kötü düşünce ve kötülüklerinden kurtulacak anlamına gelmektedir.

Rüyada kılıç tutmak

Rüyada kılıç tuttuğunu gören kişinin rüyası kendisinin yapacağı işlere engel olmaya çalışan ve önüne taşlar koyan bir kişi olduğunu işaret etmektedir. Rüya sahinin bu insan veya insanlara karşı büyük bir başarı elde edeceği düşünülmüştür.

Rüyada kılıç ile savaştığını görmek

Rüyada kılıçla savaştığını gören kişi hayatına ve yaptıklarına karşı çıkan kişilerle girdiği mücadeleden galip ayrılacağı ve istediklerine sahio olacağını işaret etmektedir.

Rüyada kılıcın kırıldığını görmek

Rüyada kılıcın kırılması iyi bir rüya olarak tabir edilir. Rüya sahibinin etrafında ki insnalarda hastalık olacağı ve hastalık sonucunda ölümün yaşancağı işaret edilmektedir.

Rüyada kılıç kuşandığını görmek

Rüyada kılıç giydiğini görmek rüya sahibinin hayatı boyunca savaşan bir kişi olacağına işaret etmektedir. Mücadeleci kişiliği sayesinde başarılar elde eden rüya sahibi mutlu olacaktır.

Rüyada altın kılıca bakmak

Rüyada altın kılıç görmek bolluk ve bereket anlamına gelmektedir. Kişinin düşündüğü ve hayata geçirmek istediği fikirlerinin yerine geleceği ve maddi açıdan rahat edeceğini delalet etmektedir.

Rüyada paslı kılıç görmek

Rüyada paslı ve kötü haldeki bir kılıcı görmek rüya sahibinin elinde bulunan imkan ve şansları kaybedeceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kişinin itibarını kaybedeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada kılıcı kınından çıkarmak

Rüyada kılıcı kınından çıkardığını gören kişi mücadeleye başlayacağı anlamına gelmektedir. Kişinin işi veya insanlarla yapacağı mücadele anlamına gelmektedir.

Alimlere göre rüyada kılıç görmek

Molla Cami: Rüyada görülen kılıç çocuk anlamına gelmektedir. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görürse, büyük bir vilayete amir olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat edecek anlamına gelmektedir. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.

Nablusi: Rüyada görülen kılıç, çocuk ve sultandır. Kılıç kabzasının başındaki gümüş ve kılıcın namlusu, çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete vali olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, valiliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. 

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 03:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ne Anlama GelirKılıçRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar

Popüler Haberler

Kadın başı açık olarak namaz kılabilir mi?
Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?
Rossmann 14 Şubat 2021 sevgililer günü kampanyası indirimli ürünler listesi
Rüyada saç boyatma ne demektir? Doğum veya saç boyatma rüyasının tabiri ve anlamı
FOX Tv Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık programı formatı ve yayın tarihi
Telegram nasıl indirilir? Android ve IOS telegram indirme
2 Şubat Salı tv'de ençok ne izlendi? 2 Şubat 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu?
Aşağıya Bakmayacağız nedir, neden twitterda aşağı bakmayacağız yazılıyor?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 3 Şubat 2021 Çarşamba
Behzat Ç. 1. Bölüm nerede yayınlanacak? Behzat Ç'yi nasıl izlerim? Hangi kanalda
ŞOK 25 Kasım 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Hekimoğlu Valide Atik Hastanesi nerdedir?Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin gerçek ismi
Öğrenci Evi dizisi ne zaman başlıyor? Öğrenci evi konusu ve oyuncu kadrosu
Seksenler dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Seksenler yeni sezon ne zaman başlar?
Star TV canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?
Altın ne kadar oldu? 3 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 3 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 3 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
EDHO Uğur kimdir? Gerçek adı nedir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir?
Show TV canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.