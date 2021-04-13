İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmek anlamı, tabiri nedir?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmek anlamı, tabiri nedir? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimize göz aratak Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmek anlamı, tabiri nedir? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 03:37
Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmek anlamı, tabiri nedir?
Takip Et:

Rüya tabirleri rüya sahipleri tarafından sürekli araştırılan ve yapılan yoruma göre kişinin geleceğini tayin ettiği bir düşüncedir. Rüyada kılıç görmek ise pek çok kişi tarafından yaşanan ve merak edilen bir rüyadır. Rüyada kılıç görmek genel anlamda hayırlı olarak görünse de kılıcın kırıldığını görmek iyi bir rüya olarak görünmez.

Rüyada kılıç görmek ne anlama gelir?

Rüyada kılıç görmek rüya sahibinin hayatı boyunca mutlu olacağını ve girdiği işlerde başarılı olacağını delalet etmektedir. Rüyasında kılıç gmren kişinin aynı zamanda itibarı ve şerefi artarak insanlar tarafından saygı duyulan bir kişi haline gelir.

Rüyada kılıca baktığını gören kişi ise hayatında insanların kötü düşünce ve kötülüklerinden kurtulacak anlamına gelmektedir.

Rüyada kılıç tutmak

Rüyada kılıç tuttuğunu gören kişinin rüyası kendisinin yapacağı işlere engel olmaya çalışan ve önüne taşlar koyan bir kişi olduğunu işaret etmektedir. Rüya sahinin bu insan veya insanlara karşı büyük bir başarı elde edeceği düşünülmüştür.

Rüyada kılıç ile savaştığını görmek

Rüyada kılıçla savaştığını gören kişi hayatına ve yaptıklarına karşı çıkan kişilerle girdiği mücadeleden galip ayrılacağı ve istediklerine sahio olacağını işaret etmektedir.

Rüyada kılıcın kırıldığını görmek

Rüyada kılıcın kırılması iyi bir rüya olarak tabir edilir. Rüya sahibinin etrafında ki insnalarda hastalık olacağı ve hastalık sonucunda ölümün yaşancağı işaret edilmektedir.

Rüyada kılıç kuşandığını görmek

Rüyada kılıç giydiğini görmek rüya sahibinin hayatı boyunca savaşan bir kişi olacağına işaret etmektedir. Mücadeleci kişiliği sayesinde başarılar elde eden rüya sahibi mutlu olacaktır.

Rüyada altın kılıca bakmak

Rüyada altın kılıç görmek bolluk ve bereket anlamına gelmektedir. Kişinin düşündüğü ve hayata geçirmek istediği fikirlerinin yerine geleceği ve maddi açıdan rahat edeceğini delalet etmektedir.

Rüyada paslı kılıç görmek

Rüyada paslı ve kötü haldeki bir kılıcı görmek rüya sahibinin elinde bulunan imkan ve şansları kaybedeceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kişinin itibarını kaybedeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada kılıcı kınından çıkarmak

Rüyada kılıcı kınından çıkardığını gören kişi mücadeleye başlayacağı anlamına gelmektedir. Kişinin işi veya insanlarla yapacağı mücadele anlamına gelmektedir.

Alimlere göre rüyada kılıç görmek

Molla Cami: Rüyada görülen kılıç çocuk anlamına gelmektedir. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görürse, büyük bir vilayete amir olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat edecek anlamına gelmektedir. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.

Nablusi: Rüyada görülen kılıç, çocuk ve sultandır. Kılıç kabzasının başındaki gümüş ve kılıcın namlusu, çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete vali olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, valiliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. 

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 03:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ne Anlama GelirKılıçRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayısı kıvamında yumurta nasıl yapılır, kaç dk kaynatılmalı? Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar?
Kayısı kıvamında yumurta nasıl yapılır, kaç dk kaynatılmalı? Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar?
Emziren anneler oruç tutabilir mi?
Emziren anneler oruç tutabilir mi?
Kronik hastalara elektrik faturası desteği yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
Kronik hastalara elektrik faturası desteği yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?

Popüler Haberler

Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada yılan sokması görmek görmek neye işaret eder? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları ve yorumları
Fox TV Kefaret tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kayısı kıvamında yumurta nasıl yapılır, kaç dk kaynatılmalı? Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar?
Emziren anneler oruç tutabilir mi?
Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?
Kronik hastalara elektrik faturası desteği yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın yer aldığı diziler
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı inceleme ve kullanıcı yorumları
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2021
Günlük burç yorumları; 13 Nisan 2021 Salı burç yorumları
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2021 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Nisan 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Ramazan hilali önce nerede görülecek? Hicri 1442 Ramazan hilali göründü mü?
TV8 Erzurumspor Bağış gecesinde kaç tl bağış toplandı? Erzurumspor'a toplanan toplam bağış ne kadar?
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.