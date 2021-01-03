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Rüyada kılıç görmek ne demek? Rüyada kılıçla savaşmak ne anlama gelir?

Rüyada kılıç görmek pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Rüya sahipleri, rüyada kılıç görmek ne demek? Rüyada kılıçla savaşmak ne anlama gelir? soruları merak edilmektedir.

03 Ocak 2021 Pazar 03:25
Rüyada kılıç görmek ne demek? Rüyada kılıçla savaşmak ne anlama gelir?
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Rüya tabirleri rüya sahipleri tarafından sürekli araştırılan ve yapılan yoruma göre kişinin geleceğini tayin ettiği bir düşüncedir. Rüyada kılıç görmek ise pek çok kişi tarafından yaşanan ve merak edilen bir rüyadır. Rüyada kılıç görmek genel anlamda hayırlı olarak görünse de kılıcın kırıldığını görmek iyi bir rüya olarak görünmez.

Rüyada kılıç görmek ne anlama gelir?

Rüyada kılıç görmek rüya sahibinin hayatı boyunca mutlu olacağını ve girdiği işlerde başarılı olacağını delalet etmektedir. Rüyasında kılıç gmren kişinin aynı zamanda itibarı ve şerefi artarak insanlar tarafından saygı duyulan bir kişi haline gelir.

Rüyada kılıca baktığını gören kişi ise hayatında insanların kötü düşünce ve kötülüklerinden kurtulacak anlamına gelmektedir.

Rüyada kılıç tutmak

Rüyada kılıç tuttuğunu gören kişinin rüyası kendisinin yapacağı işlere engel olmaya çalışan ve önüne taşlar koyan bir kişi olduğunu işaret etmektedir. Rüya sahinin bu insan veya insanlara karşı büyük bir başarı elde edeceği düşünülmüştür.

Rüyada kılıç ile savaştığını görmek

Rüyada kılıçla savaştığını gören kişi hayatına ve yaptıklarına karşı çıkan kişilerle girdiği mücadeleden galip ayrılacağı ve istediklerine sahio olacağını işaret etmektedir.

Rüyada kılıcın kırıldığını görmek

Rüyada kılıcın kırılması iyi bir rüya olarak tabir edilir. Rüya sahibinin etrafında ki insnalarda hastalık olacağı ve hastalık sonucunda ölümün yaşancağı işaret edilmektedir.

Rüyada kılıç kuşandığını görmek

Rüyada kılıç giydiğini görmek rüya sahibinin hayatı boyunca savaşan bir kişi olacağına işaret etmektedir. Mücadeleci kişiliği sayesinde başarılar elde eden rüya sahibi mutlu olacaktır.

Rüyada altın kılıca bakmak

Rüyada altın kılıç görmek bolluk ve bereket anlamına gelmektedir. Kişinin düşündüğü ve hayata geçirmek istediği fikirlerinin yerine geleceği ve maddi açıdan rahat edeceğini delalet etmektedir.

Rüyada paslı kılıç görmek

Rüyada paslı ve kötü haldeki bir kılıcı görmek rüya sahibinin elinde bulunan imkan ve şansları kaybedeceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kişinin itibarını kaybedeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada kılıcı kınından çıkarmak

Rüyada kılıcı kınından çıkardığını gören kişi mücadeleye başlayacağı anlamına gelmektedir. Kişinin işi veya insanlarla yapacağı mücadele anlamına gelmektedir.

Alimlere göre rüyada kılıç görmek

Molla Cami: Rüyada görülen kılıç çocuk anlamına gelmektedir. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görürse, büyük bir vilayete amir olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat edecek anlamına gelmektedir. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.

Nablusi: Rüyada görülen kılıç, çocuk ve sultandır. Kılıç kabzasının başındaki gümüş ve kılıcın namlusu, çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete vali olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, valiliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. 

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 03:25
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