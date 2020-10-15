Rüyada kendini çıplak görmek ne demektir? Rüyada çıplaklık görmenin anlamı

Rüyada kendinizi çıplak olarak görmenizin ne anlama geldiği Diyanet'in yapmış olduğu açıklamaya göre aşağıda ki anlamları taşımaktadır:
- Bir rüyada çıplak görmek, düşüncelerinizden kurtulmanın bir işaretidir.
- Mufsid birisinin rüyada çıplak gördüğünde, gam ve gussa ile tanımlanır.
- Bir kişinin elbiselerini çıkaraktan çıplak kaldığını görmek, itibarının artacağını ve iç yüzünün huzurunun artacağını gösterir.
- Bir rüyada görülen çıplaklık, iç yüzün huzurunu ve iyiliğini gösterir.
- Bir rüyada çıplak görmek, bazen bir kişiyi pişman edecek bir şeyi gösterir.
- Nablusi'de söylenenlere göre şöyle deniyor: Vücudunun çıplak olduğunu ancak özel kısmının örtülü olduğunu görmek, bağışlanma ve zafer bulmak demektir.
- Çıplaklığın tüm özel kısımları açıksa takva ve isyandır. Rüyadaki bir kadının açık ve çıplak olduğunu görmek, onun tüm insanlar arasında bir rüya ve rezalet olduğunu, pişmanlık ve keder olduğunu gösterir.
- Hasta bir kişi rüyasında sarı elbiseden soyulduğunu gördüğünde, hastalıktan iyileşmek anlamına gelir. Kırmızı ve siyah giysilerin soyulması da bu şekilde tanımlanmaktadır.
- Rüyada üzgün ve üzgün bir adam çıplak görülmesi üzüntüsünü kaybedeceğinin bir işaretidir.
- İbadetlerine düşkün olan insanların rüyalarda çıplak görülmesi, onların dindarlıklarının ve pek çok hayırlı amelinin göstergesidir.
- Birinin bir rüyada çıplak olduğunu, insanlardan utandığını, ancak onu örtecek bir şey aradığını ancak bulamadığını görmek zarar, kayıp ve yoksulluğu gösterir.
- İnsanların bir rüyada özel bölgelerine baktığını görmek, bir valinin veya devlet görevlisinin görevden alındığı anlamına gelir.
- Ölen kişinin çıplak ve özel yerinde örtülü bir rüyada görülmesi, merhumun dünyayı iyiliksiz bıraktığını, ancak cennetin nimetleriyle kutsanacağını gösterir.
- Rüyadaki bir kadının siyah elbisesinin çıkarılıp çıplak bırakılması, karanlıktan sonra aydınlığa ve saflığa ulaşmanın habercisidir. Rüya gören kadın siyah ise karanlık gece, beyaz ise mehtap gecesi demektir.
- Rüyada camide soyunduğunu görmek, günahların için tövbe etmen gerektiği anlamına gelir.
- Bir kadının rüyada çıplak görmesi iyiye işaret değildir. Evliyse boşanır ya da başka bir talihsizlik yaşar.
Son Güncelleme: 15.10.2020 15:57