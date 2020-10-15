Rüyada kendini çıplak görmek ne demektir? Rüyada çıplaklık görmenin anlamı

Rüyada kendinizi çıplak olarak görmenizin ne anlama geldiği Diyanet'in yapmış olduğu açıklamaya göre aşağıda ki anlamları taşımaktadır:

Bir rüyada çıplak görmek, düşüncelerinizden kurtulmanın bir işaretidir.

Mufsid birisinin rüyada çıplak gördüğünde, gam ve gussa ile tanımlanır.

Bir kişinin elbiselerini çıkaraktan çıplak kaldığını görmek, itibarının artacağını ve iç yüzünün huzurunun artacağını gösterir.

Bir rüyada görülen çıplaklık , iç yüzün huzurunu ve iyiliğini gösterir.

, iç yüzün huzurunu ve iyiliğini gösterir. Bir rüyada çıplak görmek, bazen bir kişiyi pişman edecek bir şeyi gösterir.

Nablusi'de söylenenlere göre şöyle deniyor: Vücudunun çıplak olduğunu ancak özel kısmının örtülü olduğunu görmek, bağışlanma ve zafer bulmak demektir.

Çıplaklığın tüm özel kısımları açıksa takva ve isyandır. Rüyadaki bir kadının açık ve çıplak olduğunu görmek, onun tüm insanlar arasında bir rüya ve rezalet olduğunu, pişmanlık ve keder olduğunu gösterir.

Hasta bir kişi rüyasında sarı elbiseden soyulduğunu gördüğünde, hastalıktan iyileşmek anlamına gelir. Kırmızı ve siyah giysilerin soyulması da bu şekilde tanımlanmaktadır.

Rüyada üzgün ve üzgün bir adam çıplak görülmesi üzüntüsünü kaybedeceğinin bir işaretidir.

İbadetlerine düşkün olan insanların rüyalarda çıplak görülmesi, onların dindarlıklarının ve pek çok hayırlı amelinin göstergesidir.

Birinin bir rüyada çıplak olduğunu, insanlardan utandığını, ancak onu örtecek bir şey aradığını ancak bulamadığını görmek zarar, kayıp ve yoksulluğu gösterir.

İnsanların bir rüyada özel bölgelerine baktığını görmek, bir valinin veya devlet görevlisinin görevden alındığı anlamına gelir.

Ölen kişinin çıplak ve özel yerinde örtülü bir rüyada görülmesi, merhumun dünyayı iyiliksiz bıraktığını, ancak cennetin nimetleriyle kutsanacağını gösterir.

Rüyadaki bir kadının siyah elbisesinin çıkarılıp çıplak bırakılması, karanlıktan sonra aydınlığa ve saflığa ulaşmanın habercisidir. Rüya gören kadın siyah ise karanlık gece, beyaz ise mehtap gecesi demektir.

Rüyada camide soyunduğunu görmek, günahların için tövbe etmen gerektiği anlamına gelir.

Bir kadının rüyada çıplak görmesi iyiye işaret değildir. Evliyse boşanır ya da başka bir talihsizlik yaşar.