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Rüyada kedi görmek neye işaret eder?

Gündeme bomba gibi oturan Rüyada kedi görmek neye işaret eder? haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 02:12
Rüyada kedi görmek neye işaret eder?
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Her rüyada olduğu gibi rüyanızda görmüş olduğunuz kediler farklılık gösterebilir. Kara kedi, yavru kedi, beyaz kedi… Bazıları olumlu yorumlanırken bazıları ise olumsuz anlam taşır. Hepinizin dilinde olan kara kedi mesela. Uğursuz olduğu ve nankör olarak bilindiği yorumlanır. Yavru kedi ve beyaz kediler ise kara kedilerin tersine yorum alır.

Rüyada gördüğümüz kedi ne anlama gelir?

Rüyada görmüş olduğumuz kedi olumsuz anlam taşır. Rüyada kedi fesatlık ve kindarlık gibi durumları çağrıştırır. Etrafında ise onun için iyi şeyler düşünmeyen kişilerin olduğuna işaret eder. Rüyasında kedi görenler çevresindeki kişilere arkadaşlıklarını iyi gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü kedi çevrenizde kötü insanların olabileceğine işaret ediyor. Uzun bir süre bu kişiler yüzünden sıkıntılar çekip hayal kırıklıklarına uğrayacağınıza işaret etmektedir.

Aynı zamanda olumlu olarak rüyayı gören kişinin çocuk sahibi olabileceği de söylenmektedir. 

Kara kedi görmek ne anlama gelir?

Herkesçe bilinen kara kedi uğursuzluk getirdiği söylenmektedir. Kara kediyi gören rüya sahibi korkuya kapılır. Aynı zamanda huzursuzluk ve fesatlığı da getirir kara kedi. Rüyasında kara kedi gören kişi çevresindekilerden bir kötülük, zarar göreceği olarak yorumlanır. Aynı zamanda kara kedi gören kişinin hayatının birden değişip yeniliklere açılacağına da işaret eder.

Eğer rüyanızda bir kara kediyi öldürürseniz, rüyayı gören kişi iş hayatına yorulur. İş yaşamındaki olumsuzlukların yok olacağına ve iyi kazançlar elde edeceğine işaret edilir.

Rüyada görülen beyaz kedi ne anlama gelir?

Beyaz kedi de çok olumlu bir şekilde yorumlanmaz aslında. Sıkıntı ve bunalmalara işaret eder beyaz kedi. Rüyada görülen beyaz kedi iş hayatında, ailevi ve arkadaşlıklarda sıkıntılar yaşayacağı belirtir. Görmüş olduğunuz rüya etkisiyle sabır gösterirseniz refaha kavuşacağınıza da işaret eder. 

Rüyada görülen yavru kedi ne anlama gelir?

Yavru kediler hayra yorumlanır. Yavru kedi, rüya sahibinin yardım alacağına ve işlerinin rahata kavuşacağına işaret eder. Aslında yavru kedi görmek sırtınızdaki yüklerden kurtulacağınıza yorulur. Eğer o yavru kediyi seviyorsanız rüyanızda kalbinizin temiz olmasına işaret eder bu. Rüyada sevilen yavru kedi olumlu yorumlanır.

Rüyada görülen kedi tırmalaması ne anlama gelir?

Görülen rüyada kedi tırmalıyorsa eğer, rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağına işaret eder. /images/haberler/2021/02/z.jpgor günlerin ve işlerin ters gittiği günlere yorulur. Eğer rüya sahibini tırmalayan kedinin cinsi erkek ciddi anlamda hastalık yaşanılacağına da yorulur.



Son Güncelleme: 23.02.2021 02:12
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