İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 14 Ocak günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Rüyada kedi görmek ne demektir? konusunda yeni bilgileri edinin.

14 Ocak 2021 Perşembe 02:09
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Takip Et:

Her rüyada olduğu gibi rüyanızda görmüş olduğunuz kediler farklılık gösterebilir. Kara kedi, yavru kedi, beyaz kedi… Bazıları olumlu yorumlanırken bazıları ise olumsuz anlam taşır. Hepinizin dilinde olan kara kedi mesela. Uğursuz olduğu ve nankör olarak bilindiği yorumlanır. Yavru kedi ve beyaz kediler ise kara kedilerin tersine yorum alır.

Rüyada gördüğümüz kedi ne anlama gelir?

Rüyada görmüş olduğumuz kedi olumsuz anlam taşır. Rüyada kedi fesatlık ve kindarlık gibi durumları çağrıştırır. Etrafında ise onun için iyi şeyler düşünmeyen kişilerin olduğuna işaret eder. Rüyasında kedi görenler çevresindeki kişilere arkadaşlıklarını iyi gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü kedi çevrenizde kötü insanların olabileceğine işaret ediyor. Uzun bir süre bu kişiler yüzünden sıkıntılar çekip hayal kırıklıklarına uğrayacağınıza işaret etmektedir.

Aynı zamanda olumlu olarak rüyayı gören kişinin çocuk sahibi olabileceği de söylenmektedir. 

Kara kedi görmek ne anlama gelir?

Herkesçe bilinen kara kedi uğursuzluk getirdiği söylenmektedir. Kara kediyi gören rüya sahibi korkuya kapılır. Aynı zamanda huzursuzluk ve fesatlığı da getirir kara kedi. Rüyasında kara kedi gören kişi çevresindekilerden bir kötülük, zarar göreceği olarak yorumlanır. Aynı zamanda kara kedi gören kişinin hayatının birden değişip yeniliklere açılacağına da işaret eder.

Eğer rüyanızda bir kara kediyi öldürürseniz, rüyayı gören kişi iş hayatına yorulur. İş yaşamındaki olumsuzlukların yok olacağına ve iyi kazançlar elde edeceğine işaret edilir.

Rüyada görülen beyaz kedi ne anlama gelir?

Beyaz kedi de çok olumlu bir şekilde yorumlanmaz aslında. Sıkıntı ve bunalmalara işaret eder beyaz kedi. Rüyada görülen beyaz kedi iş hayatında, ailevi ve arkadaşlıklarda sıkıntılar yaşayacağı belirtir. Görmüş olduğunuz rüya etkisiyle sabır gösterirseniz refaha kavuşacağınıza da işaret eder. 

Rüyada görülen yavru kedi ne anlama gelir?

Yavru kediler hayra yorumlanır. Yavru kedi, rüya sahibinin yardım alacağına ve işlerinin rahata kavuşacağına işaret eder. Aslında yavru kedi görmek sırtınızdaki yüklerden kurtulacağınıza yorulur. Eğer o yavru kediyi seviyorsanız rüyanızda kalbinizin temiz olmasına işaret eder bu. Rüyada sevilen yavru kedi olumlu yorumlanır.

Rüyada görülen kedi tırmalaması ne anlama gelir?

Görülen rüyada kedi tırmalıyorsa eğer, rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağına işaret eder. /images/haberler/2021/01/z.jpgor günlerin ve işlerin ters gittiği günlere yorulur. Eğer rüya sahibini tırmalayan kedinin cinsi erkek ciddi anlamda hastalık yaşanılacağına da yorulur.



Son Güncelleme: 14.01.2021 02:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Beyaz KediYavru KediAnlamUykuRüya TabirleriRüyaKedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fare zehri olan sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi
Fare zehri olan sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi
Ankara'da kocasının darp edildiğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı
Ankara'da kocasının darp edildiğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı
Korkunç olay! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi
Korkunç olay! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
Yine Trabzon yine yangın! 6 ev kül oldu
Yine Trabzon yine yangın! 6 ev kül oldu
Koca balığı elleriyle yakaladı
Koca balığı elleriyle yakaladı

Popüler Haberler

Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
1. Dönem karne notu kullanılacak mı? MEB'den karne notu kararı!
Azil maddesi nedir, ne demek? Trump'ın azledilmesi ne demektir?
Azledilmek ne anlama gelir, anlamı nedir?
Netflix 2021 yeni filmleri neler?
Kars askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanal D Arda ile Omuz Omuza yeni bölüm konuğu belli oldu
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!
Steam Sonbahar ve Epic Games Store Sonbahar indirimleri başlıyor!
Siyanür nasıl bir şeydir? Siyanür nerelerde kullanılır? Siyanür satışına yasak!
EKPSS ataması yapılacak mı? EKPSS atamaları ne zaman yapılacak?
Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi, diziden ayrılacak mı? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?
Süper Lig yeni yabancı oyuncu sınırı kaç oldu, neden yükseltildi?
MHRS Koronavirüs COVİD - 19 aşı randevusu nasıl alınır?
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.