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Rüyada kabak ne demektir? Doğum veya kabak rüyasının tabiri ve anlamı

Rüyada kabak ne demektir? Doğum veya kabak rüyasının tabiri ve anlamı haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 23 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 22:46
Rüyada kabak ne demektir? Doğum veya kabak rüyasının tabiri ve anlamı
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Rüyada kabak görmenin birçok anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi de, doğurganlığı ve refahı işaret etmektedir. Eğer rüyanızda kabak gördüyseniz gebelik dönemine yakın olduğunuz tahmin edilir. Diğer bir anlamı da yeni deneyimlere açılacağınız anlamına gelir. Eğer rüyada kabak yediğinizi görüyorsanız, geçmişte yakın olduğunuz ancak uzaklaştığınız biriyle yeniden yakınlaşacağınız anlamına gelir.

 

Eğer rüyanızda balkabağı gördüyseniz, bu refah ve refahın işaretidir. Eğer bir erkek rüyasında balkabağı gördüyse, bu iş ve kariyerde başarılı bir dönem geçireceğinize işarettir. Bir kadın gördüyse bunun anlamı, mutlu bir aile yaşantınızın olacağı ve gebelik geçireceğiniz anlamına gelir.

 

Rüyanızda yeşil kabak görürseniz, bu sağlığa işarettir. Sağlık sorunları çekiyorsanız, bu sorunların biteceği anlamına gelen rüya, aynı zamanda insan ilişkilerinde de iyileştirici anlamına gelir.




Son Güncelleme: 23.04.2021 22:46
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KabakRüyada Balkabağı GörmekRüyada Kabak GörmekRüya Tahminleri
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