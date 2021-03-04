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Rüyada kabak görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Rüyada kabak görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 04.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 22:41
Rüyada kabak görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
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Rüyada kabak görmenin birçok anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi de, doğurganlığı ve refahı işaret etmektedir. Eğer rüyanızda kabak gördüyseniz gebelik dönemine yakın olduğunuz tahmin edilir. Diğer bir anlamı da yeni deneyimlere açılacağınız anlamına gelir. Eğer rüyada kabak yediğinizi görüyorsanız, geçmişte yakın olduğunuz ancak uzaklaştığınız biriyle yeniden yakınlaşacağınız anlamına gelir.

 

Eğer rüyanızda balkabağı gördüyseniz, bu refah ve refahın işaretidir. Eğer bir erkek rüyasında balkabağı gördüyse, bu iş ve kariyerde başarılı bir dönem geçireceğinize işarettir. Bir kadın gördüyse bunun anlamı, mutlu bir aile yaşantınızın olacağı ve gebelik geçireceğiniz anlamına gelir.

 

Rüyanızda yeşil kabak görürseniz, bu sağlığa işarettir. Sağlık sorunları çekiyorsanız, bu sorunların biteceği anlamına gelen rüya, aynı zamanda insan ilişkilerinde de iyileştirici anlamına gelir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 22:41
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KabakRüyada Balkabağı GörmekRüyada Kabak GörmekRüya Tahminleri
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