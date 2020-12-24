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Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada balkabağı görmek ne anlama gelir?

Gördüğümüz rüyaların anlamını her zaman merak ederiz. Özellikle şaşırtıcı, değişik bir rüya gördüğümüzde bu merak daha da artar. Peki, rüyada kabak görmek ne anlama geliyor? Balkabağı görmek iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İşte detaylar...

24 Aralık 2020 Perşembe 21:29
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada balkabağı görmek ne anlama gelir?
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Rüyada kabak görmenin birçok anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi de, doğurganlığı ve refahı işaret etmektedir. Eğer rüyanızda kabak gördüyseniz gebelik dönemine yakın olduğunuz tahmin edilir. Diğer bir anlamı da yeni deneyimlere açılacağınız anlamına gelir. Eğer rüyada kabak yediğinizi görüyorsanız, geçmişte yakın olduğunuz ancak uzaklaştığınız biriyle yeniden yakınlaşacağınız anlamına gelir.

 

Eğer rüyanızda balkabağı gördüyseniz, bu refah ve refahın işaretidir. Eğer bir erkek rüyasında balkabağı gördüyse, bu iş ve kariyerde başarılı bir dönem geçireceğinize işarettir. Bir kadın gördüyse bunun anlamı, mutlu bir aile yaşantınızın olacağı ve gebelik geçireceğiniz anlamına gelir.

 

Rüyanızda yeşil kabak görürseniz, bu sağlığa işarettir. Sağlık sorunları çekiyorsanız, bu sorunların biteceği anlamına gelen rüya, aynı zamanda insan ilişkilerinde de iyileştirici anlamına gelir.



Son Güncelleme: 24.12.2020 21:29
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Rüya TahminleriRüyada Kabak GörmekRüyada Balkabağı GörmekKabak
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