İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Rüyada kabak görmek anlamı ve yorumu

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Rüyada kabak görmek anlamı ve yorumu haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 12.02.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

12 Şubat 2021 Cuma 22:38
Rüyada kabak görmek anlamı ve yorumu
Takip Et:

Rüyada kabak görmenin birçok anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi de, doğurganlığı ve refahı işaret etmektedir. Eğer rüyanızda kabak gördüyseniz gebelik dönemine yakın olduğunuz tahmin edilir. Diğer bir anlamı da yeni deneyimlere açılacağınız anlamına gelir. Eğer rüyada kabak yediğinizi görüyorsanız, geçmişte yakın olduğunuz ancak uzaklaştığınız biriyle yeniden yakınlaşacağınız anlamına gelir.

 

Eğer rüyanızda balkabağı gördüyseniz, bu refah ve refahın işaretidir. Eğer bir erkek rüyasında balkabağı gördüyse, bu iş ve kariyerde başarılı bir dönem geçireceğinize işarettir. Bir kadın gördüyse bunun anlamı, mutlu bir aile yaşantınızın olacağı ve gebelik geçireceğiniz anlamına gelir.

 

Rüyanızda yeşil kabak görürseniz, bu sağlığa işarettir. Sağlık sorunları çekiyorsanız, bu sorunların biteceği anlamına gelen rüya, aynı zamanda insan ilişkilerinde de iyileştirici anlamına gelir.



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KabakRüyada Balkabağı GörmekRüyada Kabak GörmekRüya Tahminleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak köpeklerinin dağlık alana terk edildiği Ankara'da korkunç görüntüler!
Sokak köpeklerinin dağlık alana terk edildiği Ankara'da korkunç görüntüler!
Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!
Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı

Popüler Haberler

Rüyada kabak görmek anlamı ve yorumu
Elektrik faturası desteği nereye başvurulur? 2021Elektrik faturası devlet destek şartları
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Star TV Akrep dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Seni Çok Bekledim izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Seni Çok Bekledim dizisi reytingleri
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Emekli promosyonları veriliyor mu? 2021 Emekli promosyonları yatırıldı mı, ne zaman yatar?
TV'de 12 Şubat 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda? Spor kanalları maç yayın akışları
ATV Akıncı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emeklileri zamlı maaşları ne zaman ödenecek?
Bizim Hikaye’nin Final Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Bizim Hikaye Final Tarihi Ertelendi!
Asgari ücretli çalışan işçiye kredi veren bankalar hangileridir?
Iphone telefonlarda iMessage nasıl kapatılır? iMesaj kaptma ve açma işlemleri
Türkiye'de saatler 1 saat ileri mi alındı? Saatler ileri alındı mı? Türkiye'de saatlerde değişiklik var mı?
Akrep dizisi Ferda karakteri kimdir? Evrim Alasya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı dizi çekim yeri ve mekanları
Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim Kadir kimdir? Özcan Deniz biyografisi
Seni Çok Bekledim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Akıncı dizisinde Nergis karakterini Büşra Develi canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.