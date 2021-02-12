İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Rüyada incir yemek görmek neye işaret eder?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Rüyada incir yemek görmek neye işaret eder? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 12-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 22:39
Rüyada incir yemek görmek neye işaret eder?
Takip Et:

Rüyada İncir Görülmesi Neye Yorumlanır? Rüyada Kuru İncir Yemek Ne Anlama Geliyor?

Rüyada incir görülmesi pek sıklıkla yaşanacak bir rüya değildir. Herkes rüyada incir görmenin ne anlama geldiğini araştırıyor.

Rüyasında incir yediğini gören kişi, iyi bir hasadı yapacağına veya yeni bir çocuk olacağına, çevresine fayda sağlayan zengin bir insanı temsil edebilir. İncir ağaçları yılanların da yaşadığı yerler olduğundan rüya sahibinden düşmanlarının da faydalanacağına, incirden başka meyveler faydada eşit değillerdir. İncir zorlanmadan kazanç elde etmeyi temsil eden meyvedir.

Rüyada İncir Yediğini Görmek Ne Anlam İfade Ediyor?

Rüyada görülen incir yaprakları üzüntü yaşanacağını, kederi ve depresyon yaşanacağının göstergesidir.  Rüya sahibi rüyasında incir yaprağı yediğini görürse üzülecek ve ızdırap çekecektir. Eğer rüyada mevsiminde siyah incir görülürse rahatlığa kavuşulacağı anlamına gelir. Rüyada mevsiminin dışında incir yemek kıskançlık anlamına gelmektedir.

İncir, Hz. Adem'in (AS) Cennet'ten kovulduktan sonra bir incir ağacının altında oturması nedeniyle keder ve üzüntüyü temsil etmektedir.

İncir yemek bol çocuk sahibi olmasına neden olur.

Rüyada Kuru İncir Yemenin Tabiri Nedir?

Rüya sahibinin çalıştığı yerde mutlu bir ilişki kuracağına, zenginliğinin artacağına işarettir.

Rüyasında birisi incir tatlısı yediğini görürse, ailesinden birisinin uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir.

Rüyasında birisi incir topladığını görürse, hayatında çok mutlu günler yaşayacağına işarettir.

Rüyada incir ağacı görmek, rüya sahibinin ailesine yeni birinin katılacağına delalettir.

Rüyada incir ağacına tırmanmak, aileye katılan kişinin rüya sahibiyle kan bağı olmayacağı anlamına gelir.

Rüyada incir ağacından düştüğünü gören kişinin, belli başlı zorluklarla karşılaşacağına fakat bu zorlukların kısa bir sürede ortadan kalkacağı anlamına gelir.

Rüyasında incir aldığını gören kişinin, arkadaşlarıyla daha samimi olacağına işarettir.

Rüyasında incir sattığını gören kişinin, yaptığı ve istediği iyiliklerin kendisine mutluluk getireceğine işarettir.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Siyah İncirİncirRüya TabirleriRüyada Kuru İncir GörmekRüyada İncir Görmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak köpeklerinin dağlık alana terk edildiği Ankara'da korkunç görüntüler!
Sokak köpeklerinin dağlık alana terk edildiği Ankara'da korkunç görüntüler!
Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!
Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı

Popüler Haberler

Rüyada incir yemek görmek neye işaret eder?
Rüyada kuzu görmek anlamı ve yorumu
Rüyada kabak görmek anlamı ve yorumu
Elektrik faturası desteği nereye başvurulur? 2021Elektrik faturası devlet destek şartları
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Star TV Akrep dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Seni Çok Bekledim izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Seni Çok Bekledim dizisi reytingleri
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Emekli promosyonları veriliyor mu? 2021 Emekli promosyonları yatırıldı mı, ne zaman yatar?
TV'de 12 Şubat 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda? Spor kanalları maç yayın akışları
Çukur Selim ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?
Suits 9. sezon ne zaman başlayacak? 9. Sezon tanıtım fragmanı yayınlandı!
İlluminati nedir? İlluminati'nin amacı nedir, gerçek midir? İlluminati neye hizmet eder?
En çok satan akıllı telefon hangisi? 2019 Akıllı telefon satışlarında Huawei satış rekorları kırıyor!
Şehirler arası seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi almalı?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Kırmızı Oda Alya diziden ayrıldı mı? Melisa Sözen neden yok, neden ayrıldı?
TV8 Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Akrep dizisi Avukat Ayşem karakterini kim canlandırıyor? Beril Pozam kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakteri kimdir? Baran Can Eraslan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.