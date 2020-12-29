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Rüyada incir yemek görmek ne demektir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Rüyada incir yemek görmek ne demektir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 29 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 20:04
Rüyada incir yemek görmek ne demektir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
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Rüyada İncir Görülmesi Neye Yorumlanır? Rüyada Kuru İncir Yemek Ne Anlama Geliyor?

Rüyada incir görülmesi pek sıklıkla yaşanacak bir rüya değildir. Herkes rüyada incir görmenin ne anlama geldiğini araştırıyor.

Rüyasında incir yediğini gören kişi, iyi bir hasadı yapacağına veya yeni bir çocuk olacağına, çevresine fayda sağlayan zengin bir insanı temsil edebilir. İncir ağaçları yılanların da yaşadığı yerler olduğundan rüya sahibinden düşmanlarının da faydalanacağına, incirden başka meyveler faydada eşit değillerdir. İncir zorlanmadan kazanç elde etmeyi temsil eden meyvedir.

Rüyada İncir Yediğini Görmek Ne Anlam İfade Ediyor?

Rüyada görülen incir yaprakları üzüntü yaşanacağını, kederi ve depresyon yaşanacağının göstergesidir.  Rüya sahibi rüyasında incir yaprağı yediğini görürse üzülecek ve ızdırap çekecektir. Eğer rüyada mevsiminde siyah incir görülürse rahatlığa kavuşulacağı anlamına gelir. Rüyada mevsiminin dışında incir yemek kıskançlık anlamına gelmektedir.

İncir, Hz. Adem'in (AS) Cennet'ten kovulduktan sonra bir incir ağacının altında oturması nedeniyle keder ve üzüntüyü temsil etmektedir.

İncir yemek bol çocuk sahibi olmasına neden olur.

Rüyada Kuru İncir Yemenin Tabiri Nedir?

Rüya sahibinin çalıştığı yerde mutlu bir ilişki kuracağına, zenginliğinin artacağına işarettir.

Rüyasında birisi incir tatlısı yediğini görürse, ailesinden birisinin uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir.

Rüyasında birisi incir topladığını görürse, hayatında çok mutlu günler yaşayacağına işarettir.

Rüyada incir ağacı görmek, rüya sahibinin ailesine yeni birinin katılacağına delalettir.

Rüyada incir ağacına tırmanmak, aileye katılan kişinin rüya sahibiyle kan bağı olmayacağı anlamına gelir.

Rüyada incir ağacından düştüğünü gören kişinin, belli başlı zorluklarla karşılaşacağına fakat bu zorlukların kısa bir sürede ortadan kalkacağı anlamına gelir.

Rüyasında incir aldığını gören kişinin, arkadaşlarıyla daha samimi olacağına işarettir.

Rüyasında incir sattığını gören kişinin, yaptığı ve istediği iyiliklerin kendisine mutluluk getireceğine işarettir.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 20:04
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