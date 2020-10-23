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Rüyada hamile olduğunu görmek neye işaret eder?

Rüyada hamilelik durumu ne anlama gelmektedir? Rüyasında kendisinin ya da bir başkasını hamile olarak görenler bu rüyanın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Bu durumda rüyada birisini ya da kendisini hamile olarak görmek ne anlama gelmektedir?

23 Ekim 2020 Cuma 20:21
Rüyada hamile olduğunu görmek neye işaret eder?
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Rüyada Hamile Olduğunu Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kendini hamile olarak görmek; maddi durumunun düzelmesine, makam ve haysiyete işaret etmektedir. Kısa süre içerisinde elinize nakit para geçeceğine ve çocuğa işaret eder.

Rüyada Bekar Kızın Kendisini Hamile Görmesi

Rüyada bekar kızın kendisini hamile görmesi; kısmet anlamına gelir. Güzel ve kısmetli günlere yaklaştığına ve iş hayatının başarılı olacağı anlamına gelir.

Rüyada Hamile Olduğunu Öğrenmek Ne Anlama Gelir?


Rüyada hamile olduğunu öğrenmek; kazanç ve servet anlamına gelir. Bu rüyayı görmek beklenilen önemli bir işin gerçek olacağını müjdeler.

Rüyada Hamile Kalmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada hamile kalmak; bazı kaynaklara göre bu rüyayı görenler mal sahibi olacakları anlamına gelmektedir. Rüyada hamile kalmak, mutlu, neşeli, ve huzurlu günlerin habercisi olmaktadır. Olumlu bir haberin alınacağı yönünde de rivayet bulunmaktadır.

Rüyada Erkek Çocuğa Hamile Olduğunu Görmek

Rüyada erkek çocuğa hamile olmak; iyi bir haberin veya kazanç sahibi olmanın habercisidir. Bu rüyayı görenler hayatındaki bazı olayların güzel olacağına işarettir.

Rüyada Hamile Erkek Görmek

Rüyada bir erkeğin kendisini hamile görmesi; tedirgin ve üzüntü anlamını taşır. Bu rüyayı görenler istediği şeye bazı zorluklar çekmesinden sonra kavuşacağına işarettir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 20:21
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Anahtar Kelimeler:
HamileRüyaTabir
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