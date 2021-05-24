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Rüyada hamile ne demektir? Doğum veya hamile rüyasının tabiri ve anlamı

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Rüyada hamile ne demektir? Doğum veya hamile rüyasının tabiri ve anlamı haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Rüyada hamile ne demektir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:31
Rüyada hamile ne demektir? Doğum veya hamile rüyasının tabiri ve anlamı
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Rüyada hamile olduğunu görmek kadın ve erkekte farklı anlamlar içermektedir. Hamilelik gören kişi kadın ise zenginlik, erkek ise; sıkıntıya ve zorluğa işaret etmektedir.  Eğer rüyada kişi kendini hamile olarak görüyorsa, kanı ne kadar büyük ise mal varlığını da o kadar büyük anlamına gelmektedir. 

 

Kişi rüyasında evli olmadığı halde hamile görüyorsa, aile içerisinde bir sıkıntının ortaya çıkacağını işaret eder.  Bazı rüya yorumcularına göre ise, bekar biri hamile olduğunu görürse bu kişinin kısmeti olduğu anlamına gelir.

Rüyada hamile bir kişiyle karşı karşıya gelmek ise, aile veya iş yerinde sürpriz bir durumla karşılaşılacağı anlamına gelmektedir. Rüyada sağlıklı bir doğumun gerçekleştiğini görmek, yapmak istediğiniz bir işin olumlu sonuçlar doğuracağına işaret etmektedir.

 

Rüyada çocuğu olan birinin kendini hamile olarak görmesi, yeni bir çocuk yapmak istediğini işaret eder. Küçük bir kız çocuğunun rüyada hamile bir kadın görmesi ise; aile içinde hamilelik haberi alınacağının işaretidir.

 

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 08:31
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Anahtar Kelimeler:
Hamile ErkekHamile KadınHamileRüya
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