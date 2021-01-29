İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Rüyada hamile görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 29.01.2021 tarihli Rüyada hamile görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 29.01.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 08:20
Rüyada hamile görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Takip Et:

Rüyada hamile olduğunu görmek kadın ve erkekte farklı anlamlar içermektedir. Hamilelik gören kişi kadın ise zenginlik, erkek ise; sıkıntıya ve zorluğa işaret etmektedir.  Eğer rüyada kişi kendini hamile olarak görüyorsa, kanı ne kadar büyük ise mal varlığını da o kadar büyük anlamına gelmektedir. 

 

Kişi rüyasında evli olmadığı halde hamile görüyorsa, aile içerisinde bir sıkıntının ortaya çıkacağını işaret eder.  Bazı rüya yorumcularına göre ise, bekar biri hamile olduğunu görürse bu kişinin kısmeti olduğu anlamına gelir.

Rüyada hamile bir kişiyle karşı karşıya gelmek ise, aile veya iş yerinde sürpriz bir durumla karşılaşılacağı anlamına gelmektedir. Rüyada sağlıklı bir doğumun gerçekleştiğini görmek, yapmak istediğiniz bir işin olumlu sonuçlar doğuracağına işaret etmektedir.

 

Rüyada çocuğu olan birinin kendini hamile olarak görmesi, yeni bir çocuk yapmak istediğini işaret eder. Küçük bir kız çocuğunun rüyada hamile bir kadın görmesi ise; aile içinde hamilelik haberi alınacağının işaretidir.

 

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 08:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hamile ErkekHamile KadınHamileRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da bayılıp rayların üzerine düştü! Tramvay sürücüsü son anda fark etti
Samsun'da bayılıp rayların üzerine düştü! Tramvay sürücüsü son anda fark etti
Kırklareli ormanlık alanda iki kişi donarak hayatını kaybetti
Kırklareli ormanlık alanda iki kişi donarak hayatını kaybetti
Kızıyla yeni hayat kuracaktı, çıkan yangında can verdiler!
Kızıyla yeni hayat kuracaktı, çıkan yangında can verdiler!
Alkollü şahıs polise ateş edip kaçtı
Alkollü şahıs polise ateş edip kaçtı
Baba oğul kavgası kanlı bitti!
Baba oğul kavgası kanlı bitti!
Adana'da bir şahıs İş yerine molotof atarken suç üstü yakalandı
Adana'da bir şahıs İş yerine molotof atarken suç üstü yakalandı

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
THY 99 TL bilet kampanyası tarihleri ve kampanya şartları
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konukları belli oldu! 12 Nisan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
Fatih Terim kırmızı kart sonrası hakeme neler söyledi?
Kastamonu askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Şampiyon Dizisi Neslihan kimdir? İlayda Alişan'ın daha önce rol aldığı yapımlar
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Ocak 2021 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Alevlerin Ardında dizisi Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş'ın hayatı!
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
İkea çalışma saatleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.