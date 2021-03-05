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Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin tabirleri ve yorumları

Basın bülteninde göze çarpan Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin tabirleri ve yorumları ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak, Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin tabirleri ve yorumları hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 08:25
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin tabirleri ve yorumları
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Rüyada hamile olduğunu görmek kadın ve erkekte farklı anlamlar içermektedir. Hamilelik gören kişi kadın ise zenginlik, erkek ise; sıkıntıya ve zorluğa işaret etmektedir.  Eğer rüyada kişi kendini hamile olarak görüyorsa, kanı ne kadar büyük ise mal varlığını da o kadar büyük anlamına gelmektedir. 

 

Kişi rüyasında evli olmadığı halde hamile görüyorsa, aile içerisinde bir sıkıntının ortaya çıkacağını işaret eder.  Bazı rüya yorumcularına göre ise, bekar biri hamile olduğunu görürse bu kişinin kısmeti olduğu anlamına gelir.

Rüyada hamile bir kişiyle karşı karşıya gelmek ise, aile veya iş yerinde sürpriz bir durumla karşılaşılacağı anlamına gelmektedir. Rüyada sağlıklı bir doğumun gerçekleştiğini görmek, yapmak istediğiniz bir işin olumlu sonuçlar doğuracağına işaret etmektedir.

 

Rüyada çocuğu olan birinin kendini hamile olarak görmesi, yeni bir çocuk yapmak istediğini işaret eder. Küçük bir kız çocuğunun rüyada hamile bir kadın görmesi ise; aile içinde hamilelik haberi alınacağının işaretidir.

 

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 08:25
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Anahtar Kelimeler:
Hamile ErkekHamile KadınHamileRüya
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