İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA...

Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 04-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 08:19
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı
Takip Et:

Rüyada hamile olduğunu görmek kadın ve erkekte farklı anlamlar içermektedir. Hamilelik gören kişi kadın ise zenginlik, erkek ise; sıkıntıya ve zorluğa işaret etmektedir.  Eğer rüyada kişi kendini hamile olarak görüyorsa, kanı ne kadar büyük ise mal varlığını da o kadar büyük anlamına gelmektedir. 

 

Kişi rüyasında evli olmadığı halde hamile görüyorsa, aile içerisinde bir sıkıntının ortaya çıkacağını işaret eder.  Bazı rüya yorumcularına göre ise, bekar biri hamile olduğunu görürse bu kişinin kısmeti olduğu anlamına gelir.

Rüyada hamile bir kişiyle karşı karşıya gelmek ise, aile veya iş yerinde sürpriz bir durumla karşılaşılacağı anlamına gelmektedir. Rüyada sağlıklı bir doğumun gerçekleştiğini görmek, yapmak istediğiniz bir işin olumlu sonuçlar doğuracağına işaret etmektedir.

 

Rüyada çocuğu olan birinin kendini hamile olarak görmesi, yeni bir çocuk yapmak istediğini işaret eder. Küçük bir kız çocuğunun rüyada hamile bir kadın görmesi ise; aile içinde hamilelik haberi alınacağının işaretidir.

 

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 08:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hamile ErkekHamile KadınHamileRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elazığ'da feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi
Kamu bankalarının ortak kararı!
Kamu bankalarının ortak kararı!

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
21 Eylül 2019 EUS Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
TOBB Denizbank esnafa 50 Bin TL nefes kredisi 2020 başvuruları başladı
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adayların gözü mülakat sonuçlarında
Benim Adım Melek Meryem kimdir? Gerçek adı nedir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler
Yemin nedir? Edilen yemin nasıl bozulur? Yemin bozma nasıl yapılır?
BİM 5 Ocak 2021 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hayvan genetiği koruması için devlet tarafından verilen destekler nelerdir? 2021
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabirleri ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.