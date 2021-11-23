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Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak ne demek?

Her insan rüyasında gördüğü nesnelerin gerçek hayat için ne anlama geldiği merak eder. Rüyada gözlük ile ilgili görülen rüyalarda da merak edilen durumlar arasındadır. Peki rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak ne demek? İşte yanıtları...

23 Kasım 2021 Salı 22:02
Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak ne demek?
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Günümüzde hemen hemen her insan rüyasında gördüğü durum  veya nesnelerin gerçek hayatlarında nasıl bir etki yaratacağını merak etmektedir. Bu durum sadece günümüzde değil insanlığın var olduğu zamandan bu yana merak edilmektedir. Geçmişte rüya tabirlerinin rüya yorumlarına ulaşmak zor olsa da günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle beraber hayatımıza giren intenet sayesinde rüya yorumlarına ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Peki rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak ne demek?

Rüyada Gözlük Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada gözlük gören bir kişi hayata sadece kendi gözünden bakan bir insandır. Rüya yorumcuları rüyasında gözlük gören kişileri iyi niyetli ve fikirli olarak belirtmektedir. Fakat bu kişilerin iyi niyeti ve fikirleri dışarıda yaşayan kötü niyetli insanların onlara zarar vermesine neden olabilir.

Rüyada Gözlük Takmak Ne Demek?

Rüya yorumcuları rüyasında gözlük takan bir kişinin gerçek hayatında bir hayal kırıklığı yaşayabileceğini düşünmektedir. Rüyada gözlük takmak demek rüyayı gören kişinin çevresindeki kişiler tarafından hayal kırıklığına uğratılacağı anlamına gelecektir. Bu durum da onların insanlara olan güvenini zayıflatacaktır. 


Son Güncelleme: 23.11.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
Rüyada Gözlük GörmekRüyada Gözlük TakmakRüya
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