Rüyada görülen su neyi ifade ediyor?

Kişinin rüyasından su görmesi yorumcular tarafından farkı şekillerde yorumlanıyor. Rüyada su görmek, yeni bir şeye başlangıcı veya o şey hakkında bir bitişi getiriyor. Kişinin rüyasında su içtiğini görmesi sevince, güzel talihe, yuva kurmaya bazen de bir vefat haberi almak anlamına geliyor. Rüyada görülen su saf, temiz ise iyi olaylara eğer su kirli ve bulanıksa kötü olaylar getireceğine yorumlanabiliyor.

Kişi rüyada kendisini su içerken görmüşse bu kişinin bahtının aile, yuvadan yana açık olduğunu gösterir. Eğer kişi rüyasında gördüğü suyu içmemişse yaşayacağı bir olayda kendisine haksızlık yapılacağına yorulur.

Rüyada kişinin başkasına su ikram ettiğini görmesi iyiye yorumlanmaz. Bu rüyayı gören kişi kendini toplum tarafından baskılanmış, alay edilmiş hissi yaşamasına neden olur.

Rüyasında sakarlık sonucu suya düştüğünü gören kimse, tutuklanma, cezaevine atılma durumlarıyla karşı karşıya kalacağını bildirir.

Rüya sahibi kendini bir suyun içinde yüzer halde görmüşse bu rahat bir yaşamın ona çok yakında sunulacağına, ev, iş, sağlık gibi her türlü konuda huzura ereceğine yorumlanır.