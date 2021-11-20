Rüyada görülen silah ne anlama gelir? Rüyada bir silah satın almak nedir? Silah mermisini ya da namlu görmenin anlamları nelerdir?

Her insan gece uyurken rüya görebilir. Görülen rüyalar genel olarak bilinçaltını ürünleri olsa da bu rüyaların bir anlamı vardır. Ancak görülen rüyaları ayrıntıları yorumlanmak için önemli şeylere sahiptir. O yüzden her rüya gören kişi uyandıktan sonra rüyasının ayrıntılarını hatırlamaya çalışır hatta hatırlayamıyor ise tekrar uyumaya devam edip rüyayı tekrar görmeye çalışır. Uyandığımızda rüyanın ayrıntılarını hatırlıyor iken rüyamıza hemen bakmamız rüyanın yorumunun daha ayrıntılı olması için önem taşımaktadır.

Rüyada silah görmenin anlamı nedir? Rüyada silahın mermisini görmek veya silahın namlusunu görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada görülen Sina ayrıntılarına dayanarak değişik yorumlar ile tabir edilir.

Rüyamızda bir silah gördüyseniz silahı kullanmanız ve kullanmamanız üzerine rüya tabiri yapılacaktır. Rüyada silah görmenin bir anlamı korku saldırganlık duygusu ve öfke ile potansiyel bir tehlikeyi temsil etmektedir. Siz kendinizi dünyaya karşı savunmayı istemekte ve bu yüzden gücünüzü kullanmak zorunda kalacağınızı ve gücünüzün yeteceğini düşünmektesiniz. Hayatınız içerisinde bazı engeller ile karşılaştığınız esnada ani öfke duyguları gösterebilirsiniz. Buraya sadece bilinçaltınızda anda kaynaklanabilir eğer bu tarzda oyunlar oynuyor ve bu tarzda filmler izliyorsanız bu size rüyanıza yansımış da olabilir.

Rüyada silah satın almanın veya Rüya içerisinde silaha mermi koymanın anlamı nedir?

Eğer bu şekilde bir rüya gördüyseniz buraya bilinçaltınızı çözmek için çok önemli bir etkendir. Siz rüyanızda kendinizi korumaya mı çalışıyorsunuz yoksa bir hayvan mı avlamak istiyorsunuz veya karşıdaki bir insana zarar vermek mi istiyorsunuz? Rüya içerisinde bir silah gördüyseniz ne bir silah edildiyseniz siz hedeflerinize ulaşmak için adımlar atıyor ve daha az şiddetli olmasına rağmen şiddetli araç veya yol tercih ediyorsunuz demektir.

Rüyada mermi veya silahın şarjörünü görmenin anlamı nedir?

Rüyamızda bir silah dolduruyor iseniz öfkeli bir insan olmanıza rağmen veya bir şeye öfkelenme nize rağmen bu öfkenizi kontrol altında tutmaya çalışıyor olduğunuzu göstermektedir. Bunun yanı sıra bir durum ile karşılaşmanız esnasında kendinizi savunma yeteneğiniz olduğunu da göstermektedir. Kendinizi korumanız gerektiğince doğru bir zamanı seçin ve harekete geçmek için şartlarınızı hazırlayın. Gördüğünüz buraya sizin hayat içerisinde girebileceğiniz bir savaşın habercisi olma niteliğini taşımaktadır.

Rüyada belinde bir silah olduğunu görmenin anlamı nedir?

Bu rüyayı görmenizin anlamı otoriter bir insan olmanız ve kendinize duyduğunuz güven ve gücünüzün sizi mutlu etmesi bunlarla gurur duymamız anlamına gelmektedir.

Rüyada silahı saklamak veya saklamaya çalışmanın anlamları nelerdir?

Buraya aygördü iseniz özellikle gördüğünüz silah mermi ile dolu veya çekime hazır ise siz bir konuda çok kızgın sınız ve bu konuda kızgın duygularınızı veya düşüncelerinizi bastırmaya çalışıyorsunuz demektir. Ancak bunu yapmamanızı öneririz. Bunun yerine öfkelendiğiniz konuyor kime veya neye öfkelendi iseniz açıklamanızı tavsiye ederiz.

Rüyada bir cephanelik görmek ya da bir arada birçok silah görmenin anlamı nedir?

Buraya sizin herhangi birinden bir koruma aradığınızda veya etrafınızdaki şeylerden tehdit aldığınızı hissetmeniz anlamına gelmektedir.

Rüyada silah koleksiyonu olduğunu görmenin anlamı nedir?

Buraya sizin hayatınız ile aileniz ile veya diğer eşyalarınız ile güçlü durduğun uzlu ve bunlar ile gurur duydun uzun işareti demektir.

Rüyada size doğrultulmuş bir silah veya silah namlusu gördüyseniz bunun anlamı nedir?

buraya bir çatışma içerisinde olabileceğinizi temsil etmektedir. Yanınızdaki silah size doğru uzatılmış iken ne hissediyorsunuz bunlar önemlidir. Bu durumda iken soyuluyor musunuz yoksa silahı size doğrultmuş kişiye yalvarıyor musunuz?

Size doğrultulmuş silah sivri uçlu ise bu durum sizin aslında istemediğiniz bir grup içerisinde zorla olduğunu göstermektedir. Öneğin sizin için istemediğiniz bir iş size yüklenmiştir veya çevrenizdeki bir kişi sizden bir konuda iyilik istemiştir ya da isteyecektir. Siz istekleri reddetmek istiyor olabilirsiniz ancak bunların sonuçlarından fazlaca korkuyorsunuz bu yüzden de durumları kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Başka birileri için kendi içinize sıkışıp kalmaktasınız.

Rüyanızda bir silah savaşı gördüyseniz bunun anlamı nedir?

Rüyanızda birinin size silah ile vurduğunu gördüğünüzde bu normal hayatınız içerisinde bir çatışma yaşayacağınızın işareti olabilmektedir. Siz bu durumda silah atışlarının size gelmesini bekliyor musunuz veya Ateş etmeden evvel bu kişi silahı size gösterdi mi?

Rüyanızda gördüğünüz bir silah savaşından çıkan bir mermiyi geri döndürmeye çalıştığımızı görmeniz gerçek hayatta bir konu için bir savunma yapacağınız anlamına gelmektedir.

Eğer yanınızda bir silah atışında şahit olduğu iseniz bu gerçek hayattan tanıklık etmiş olduğunuz çatışmaları yansıtmaktadır. Eğer rüyamızda birisi sizi silah ile kovalıyor sessiz otoritelerden kaçan bir kişisiniz demektir.

Gördünüz rüyanda birisi sizi Ateş ettiğinde vuruyorsanız nereden vuruldunuz oldukça önemlidir. Vuruldunuz yer kollarınız ise 1 kişi çalışma veya savaşa bilme yeteneğinizi ortadan kaldıracaktır. Eğer bulunduğunuz yer bacaklarınız veya ayak bileğinizi s saldıran kişilerin yaşam dengenizi hedef aldığını göstermektedir.