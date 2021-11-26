İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?

Rüyada görülen mezar ne anlama geliyor? Kişinin rüyasında mezar görmesi neye işarettir? Mezar görmek nasıl yorumlanır? Rüyada görülen mezar iyi mi kötü mü kabul ediliyor? Konuya ilişkin detayları haberimizden bulabilirsiniz.

26 Kasım 2021 Cuma 20:58
Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?
Takip Et:

Rüyada mezar görmek ne anlama geliyor? Kişinin rüyasında mezar taşı görmesi nasıl yorumlanır? Kişi eğer rüyasında üstünde isim yazmayan boş bir mezar taşı görürse yalnız bir yaşam süreceğine delalet eder. 

Rüyada mezar taşı görmek yakın bir süre içinde arkadaşının evleneceği haberini almayı gösterir. Kişi mezarlıkta uyuduğunu görürse endişelendiği konuların önemli olmadığını gösterir. 

Rüyasında mezarlıktan korktuğunu gören kimsenin para konusunda tutumlu olduğuna delalet eder. Eğer rüyasında mezar gören kimse genç ise arkadaşları tarafından destekleneceğini bildirir. 

Birbirine aşık bir çikftin mezarlıkta yürümesini görmek onların gerçek hayatta birleşemeyecekleri anlamına gelir. Kişi rüyasında mezar kazdığını görürse bir kadının rızasını alabilmek için onu yalan söylemekle beraber evlenmeye delalet eder. 


Son Güncelleme: 26.11.2021 20:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rüyada Mezar GörmekRüyada Mezar KazmakMezar Görmek Rüya Tabirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada futbol oynamak ne anlama gelir? Rüyada futbol takımı görmek ne demek?
Rüyada futbol oynamak ne anlama gelir? Rüyada futbol takımı görmek ne demek?
Rüyada havlu görmek ne anlam ifade etmektedir? Rüyada havlu görmenin anlamı
Rüyada havlu görmek ne anlam ifade etmektedir? Rüyada havlu görmenin anlamı
Bobin-katlama-büküm makine operatörü maaşı ne kadar? Bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri neler?
Bobin-katlama-büküm makine operatörü maaşı ne kadar? Bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri neler?
Tatlı ustası, baklava ustası 2021 yılı ne kadar maaş alıyor?
Tatlı ustası, baklava ustası 2021 yılı ne kadar maaş alıyor?
Rüyada çilek görmenin anlamı nedir? Rüyada çilek görmek ne anlama geliyor?
Rüyada çilek görmenin anlamı nedir? Rüyada çilek görmek ne anlama geliyor?
Oto kuaför elemanı maaşı ne kadar? İŞ ilanlarına nereden ulaşılır?
Oto kuaför elemanı maaşı ne kadar? İŞ ilanlarına nereden ulaşılır?

Popüler Haberler

Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?
Rüyada futbol oynamak ne anlama gelir? Rüyada futbol takımı görmek ne demek?
Rüyada havlu görmek ne anlam ifade etmektedir? Rüyada havlu görmenin anlamı
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Kasım 2021 Cuma
Bobin-katlama-büküm makine operatörü maaşı ne kadar? Bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri neler?
Tatlı ustası, baklava ustası 2021 yılı ne kadar maaş alıyor?
Rüyada çilek görmenin anlamı nedir? Rüyada çilek görmek ne anlama geliyor?
Oto kuaför elemanı maaşı ne kadar? İŞ ilanlarına nereden ulaşılır?
27 Kasım 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Kasım Cumartesi at yarışı programı
Rüyada fındık toplamak ne anlam taşır? Rüyada fındık toplamak neye işaret eder?
2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar?
ÖTV indirimli araç satın alma fırsatı : ÖTV indirimi ve muafiyetinden yararlanmanın şartları nelerdir?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
İstenmeyen arama ve mesaj nasıl engellenir? e-Devlet üzerinden izinsiz mesaj ve arama engelleme
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Giyim üretim depocusu ne kadar maaş alıyor?
Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Rüyada fıstık görmek ne anlama gelir? Rüyada fıstık yemek ne demek?
Plastik kalite kontrolcü ne kadar maaş alıyor?
TJK 26 Kasım 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Rüyada haşlanmış yumurta görmek ne anlama gelir? Rüyada haşlanmış yumurta sarısı yemek ne demek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.