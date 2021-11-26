Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?

Rüyada mezar görmek ne anlama geliyor? Kişinin rüyasında mezar taşı görmesi nasıl yorumlanır? Kişi eğer rüyasında üstünde isim yazmayan boş bir mezar taşı görürse yalnız bir yaşam süreceğine delalet eder.

Rüyada mezar taşı görmek yakın bir süre içinde arkadaşının evleneceği haberini almayı gösterir. Kişi mezarlıkta uyuduğunu görürse endişelendiği konuların önemli olmadığını gösterir.

Rüyasında mezarlıktan korktuğunu gören kimsenin para konusunda tutumlu olduğuna delalet eder. Eğer rüyasında mezar gören kimse genç ise arkadaşları tarafından destekleneceğini bildirir.

Birbirine aşık bir çikftin mezarlıkta yürümesini görmek onların gerçek hayatta birleşemeyecekleri anlamına gelir. Kişi rüyasında mezar kazdığını görürse bir kadının rızasını alabilmek için onu yalan söylemekle beraber evlenmeye delalet eder.