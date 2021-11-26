Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?

Rüyada mezar görmek ne anlama geliyor? Kişinin rüyasında mezar taşı görmesi nasıl yorumlanır? Kişi eğer rüyasında üstünde isim yazmayan boş bir mezar taşı görürse yalnız bir yaşam süreceğine delalet eder.
Rüyasında mezarlıktan korktuğunu gören kimsenin para konusunda tutumlu olduğuna delalet eder. Eğer rüyasında mezar gören kimse genç ise arkadaşları tarafından destekleneceğini bildirir.
Birbirine aşık bir çikftin mezarlıkta yürümesini görmek onların gerçek hayatta birleşemeyecekleri anlamına gelir. Kişi rüyasında mezar kazdığını görürse bir kadının rızasını alabilmek için onu yalan söylemekle beraber evlenmeye delalet eder.
Son Güncelleme: 26.11.2021 20:58