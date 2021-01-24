İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamı

Gündemde büyük yankı uyandıran Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamı ile ilgili olarak merak edilen 24 Ocak 2021 Pazar günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamı ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 24 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde derledik.

24 Ocak 2021 Pazar 11:20
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamı
Takip Et:

Rüyada fındık görmek rüya tabircilere göre farklı anlamlara çıkmaktadır. Rüyada görülen fındık genel olarak finansal ve sosyal anlamlarda zarar görüleceğini ifade eder. Bunun yanı sıra aşk ve iş hayatında ağacında taze fındık görülmesi umudun simgesi olarak açıklanır.

Fındık kelime olarak bolluk, kısmet gibi anlamlara da gelebilir. Bazı yorumcular ise kabuklu fındık görülmesinin kabuklu olan her meyve de olduğu gibi üzüntüyü ifade ettiğini söylemektedir.

Diğer yorumlar

Rüyada fındık ağacı görmek kişinin oğlu olacağı ve eğer fındık mevsimi içerisindeyse helal kazanç anlamına gelir. Ayrıca fındık ağacı sağlıklı ve mutlu bir hayatın habercisidir.

Ancak rüyada kuru, yapraksız ve meyvesiz ağaç görmek kötü olayların habercisi olarak yorumlanır. Özellikle yakın zamanda maddi olarak çok kötü bir dönemin olacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada fındık toplamak ise kişinin aşk ve iş hayatında başarılı bir döneme girdiğini, özellikle taze fındığın umut edilen işlerin kısa süre içerisinde gerçekleşeceği şeklinde yorumlanır. Diğer bir yorum ise rüyada fındık toplamanın nişanlanma veya söz kesme gibi durumların habercisi olduğunu söyler.

Kabuklu fındık görülmüşse, dargınların barışması, cömertlik olarak yorumlanır. Bazı yorumcular ise kabuklu fındığı kavga ve tartışma habercisi olarak yorumlar.

Yeşil fındık görmek, doğal ve taze olmasından dolayı kişinin kendisi ve çevresinde iyiliklerin olacağı olarak ifade edilir. Fındık bahçesi görmek ise bolluk, bereket olarak yorumlanır.

Rüyada fındık içi görülmesi ise kişinin bir işten isteğini alamayacağı ve bu nedenle sorun yaşayacağı şeklinde yorumlanır.



Son Güncelleme: 24.01.2021 11:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RüyaFındık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu'da korkutan yangın! Mahalleli yangını söndürdü
Ordu'da korkutan yangın! Mahalleli yangını söndürdü
Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması kanlı bitti! 4 yaralı
Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması kanlı bitti! 4 yaralı
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü baskın!
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü baskın!
Evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
Evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
Antalya'da kiracı dehşeti! Evi yakıp, kapısına not bıraktı!
Antalya'da kiracı dehşeti! Evi yakıp, kapısına not bıraktı!
Antalya'da korkutan yangın! Daire alevlere teslim oldu
Antalya'da korkutan yangın! Daire alevlere teslim oldu

Popüler Haberler

Şartlı eğitim yardımı hangi ayda verilir? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadar oldu?
E-devlet cep telefonu imei kayıt işlemi nasıl yapılır? 2021 Internetten (e-devlet) cep telefonu imei kaydı
Tüp bebek tedavisi desteği için nasıl başvuru yapılır? 2021 Tüp bebek tedavisi yaş sınırı kaçtır?
hasta kabul sekreterliği kursu ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği ne yapar?
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı ve başvuru şartları 2021
1500 tl ye alınabilecek cep telefonları listesi
Engelli emekli aylığı kimler alabilir, nasıl hesaplanır? Engel oranına göre emeklilik şartları nelerdir?
Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Fibabanka Müşteri Hizmetleri Numarası Direkt Bağlanma
Koronavirüs koku ve tat kaybı ne zaman son bulur, ne zaman normale döner?
2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşları ne kadar olacak?
Denizbank SMS ile kredi kartı başvurusu
Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil kaç gündür? 2019 Adli tatil tarihleri
TV8 canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Ocak 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Ocak 2021 Pazartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.