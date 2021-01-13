İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...

Rüyada ev taşıma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Rüyada ev taşıma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 13.01.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:05
Rüyada ev taşıma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Takip Et:

Gerçek yaşantımızda ev taşımak zor ve masraflı bir durumdur. Bunun dışında ev taşımak yeni bir hayata, yeni umutlara yelken açmakla birlikte eskiyi geride bırakmaktır. Bazıları için eski yaşantısını, eski evini bırakmak zor iken bazıları için ise yeni bir evle birlikte temiz bir sayfaya adım atmaktır. Gerçek hayatımızda ev taşımak zor iken rüyalarda da birçok anlamda yer bulur.

Rüyada ev taşımak

Rüyada ev taşımak, birçok kaynakta farklı ele alınmıştır. Genellikle rüyada mekan değişikliği kişinin yaşam şartlarının değişeceğine işaret eder. Gerçek hayatta mekan değişikliği hüzün ve acı getirdiği gibi rüya da aynı anlamı taşımaktadır. Rüya tabiri kaynaklarında ise rüyada görülen mekan değişikliği olumlu olarak da bahsedilmiştir.

Rüya yorumcuları ise mekan değişikliğini yani ev taşıma olgusunu olumsuz olarak görmektedirler. Rüyada taşındığını gören kişi, evi taşırken mutlu ise gerçek hayatta tam tersi bir durumda olabilir. Pek çok rüya yorumcusuna göre, rüya gören kişi özel hayatından dolayı yeni bir başlangıç yapmak için bulunduğu mekanı sevmesine rağmen orayı terk etmek zorunda kalabilir. Bu durumda işinizi seviyorsanız, bulunduğunuz ortamı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer özel hayatınızda evli iseniz boşanma, ailenizin evinde kalıyorsanız ev taşıma gibi bir durumun söz konusu olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Bazı rüya yorumcularına göre de ev taşımanın vefat anlamına geldiğini vurgulamışlardır.

Ev taşımanın olumlu anlamları ise; içinde bulunduğunuz sıkıntılardan kurtulmak için harcayacağınız çaba anlamına gelir. Bu doğrultuda rüyasında geniş bir eve taşınan kimse, geçirdiği sıkıntılı dönemi atlatacağı düşüncesi yaygındır. Rüyayı gören kişi verdiği çabalar ve çalışmalar sonucunda maddi ve manevi huzura erişir. Rüyada küçük bir eve taşınmak ise; sıkıntılı ve yorucu bir dönemin göstergesidir. Rüyada bulunan mekan ve evlerin darlığı kişinin iç sıkıntısına değinir.

Rüyada kamyonla ev taşımak                                                                        

Rüyada kamyonla ev taşımak kişinin sabrına ve hoş görüşüne işaret etmektedir. Kamyonla ev taşıyorsanız sevdiklerinizle sorunlar yaşayacağınıza ancak olaylara baş göstermeyeceğiniz anlamına gelir.  Rüyada kamyonla taşıdığınız eşyalar bazı yorumculara göre önem arz etmektedir. Eşyalar kırık dökük ise kişinin geçmişte yaşadığı üzücü ve travmatik olaylara hala bağlı kaldığını işaret eder. Eğer eşyalar yeni gibi ise rüyayı gören kişinin hayatında yeni bir sayfa açtığının göstergesidir.

Rüyada ev taşıma hazırlığı yapmak

Kişi rüyada ev taşımak için eşya topluyorsa bu durum kişinin hatalarından ders çıkardığını göstergesidir. Kişi geçmişte yaşadıklarından ders çıkarmıştır. Kimi yorumculara göre ise eşya taşımak sağlık problemlerine işaret eder.

 

Rüyada iki kere ev taşımak 

Rüya yorumcularına göre kişi rüyasında iki kere ev taşıyorsa yaşadığı olaylardan ders çıkarmadığını ve aynı üzücü olayların tekrardan karşısına çıkacağı anlamına gelir. Dolasıyla rüya tabiri kaynağında, rüya sahibinin geçmişte yaşadıklarını düşünerek nerelerde yanlış yaptığını sorgulamasını tavsiye eder.

Rüyada yeni ev taşımak

Yeni alınan ve yeni gelinen bir eve taşınmak, fırsatların kaçacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin, kendisine büyük kazançlar getirecek bir fırsatı kaçıracağını ve önemli bir şansı tepeceğine inanılır.

Rüyada uçakla ev taşımak

Çoğu rüya yorumcusuna göre, rüyada uçakla ev taşımak, sıkıntıların büyüyeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin iş ya da özel hayatında yaşayacağını sorunlara işaret eder.

Rüyada Traktörle ev taşımak

Rüyada traktörle ev taşımak, birçok kaynakta olumlu olarak yorumlanmıştır. Rüya sahibinin sevdikleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve sıkıntılardan kurtulacağını işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle ev taşımak

Rüyada ölmüş biriyle ev taşımak, genellikle acı ve mutluluğun bir arada yaşanılacağını işaret etmektedir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 14:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TaşımakEv TaşımakRüya TabiriRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
İstanbul Kartal’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu!
İstanbul Kartal’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu!
İstanbul'da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

Popüler Haberler

Rüyada ev taşıma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Bakaya ve yoklama kaçağı pasaport başvurusu yapabilir mi, pasaport alabilir mi?
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?
Survivor Reşat neden yok, elendi mi?
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri Kimdir? Yağmur Öztürk dizideki rolü ve hayatı
Celp grupları neye göre belirlenir? Celp 1-2 nedir?
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisine katılan Ege Semih Erken kimdir? Cenk karakteri kimdir?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
AFAD Toplanma Alanları Sorgulaması nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden AFAD Acil Durum Toplanma Alanlarının sorgulanması!
Turkcell Ramazan ayı hediye internet ücretsiz faturalı ve faturasız hat kampanyaları
Dar Gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Asgari ücretlilere konut kredisi başvuru nasıl ve nereden yapılacak?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Instagram şikayet adresleri ve şikayet iletişim bilgileri
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
Karıncaları kovmak için kullanılan doğal yöntemler
SGK'dan ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? SGK ilişiksizlik belgesi için gerekli evraklar listesi
Acemi Anneler dizi oyuncusu Nil kimdir? Merve Üçer hakkında bilgiler
Erzincan askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.