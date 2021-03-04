İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

Rüyada ev taşıma görmek neye işaret eder?

Gündeme bomba gibi oturan Rüyada ev taşıma görmek neye işaret eder? haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 14:29
Rüyada ev taşıma görmek neye işaret eder?
Takip Et:

Gerçek yaşantımızda ev taşımak zor ve masraflı bir durumdur. Bunun dışında ev taşımak yeni bir hayata, yeni umutlara yelken açmakla birlikte eskiyi geride bırakmaktır. Bazıları için eski yaşantısını, eski evini bırakmak zor iken bazıları için ise yeni bir evle birlikte temiz bir sayfaya adım atmaktır. Gerçek hayatımızda ev taşımak zor iken rüyalarda da birçok anlamda yer bulur.

Rüyada ev taşımak

Rüyada ev taşımak, birçok kaynakta farklı ele alınmıştır. Genellikle rüyada mekan değişikliği kişinin yaşam şartlarının değişeceğine işaret eder. Gerçek hayatta mekan değişikliği hüzün ve acı getirdiği gibi rüya da aynı anlamı taşımaktadır. Rüya tabiri kaynaklarında ise rüyada görülen mekan değişikliği olumlu olarak da bahsedilmiştir.

Rüya yorumcuları ise mekan değişikliğini yani ev taşıma olgusunu olumsuz olarak görmektedirler. Rüyada taşındığını gören kişi, evi taşırken mutlu ise gerçek hayatta tam tersi bir durumda olabilir. Pek çok rüya yorumcusuna göre, rüya gören kişi özel hayatından dolayı yeni bir başlangıç yapmak için bulunduğu mekanı sevmesine rağmen orayı terk etmek zorunda kalabilir. Bu durumda işinizi seviyorsanız, bulunduğunuz ortamı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer özel hayatınızda evli iseniz boşanma, ailenizin evinde kalıyorsanız ev taşıma gibi bir durumun söz konusu olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Bazı rüya yorumcularına göre de ev taşımanın vefat anlamına geldiğini vurgulamışlardır.

Ev taşımanın olumlu anlamları ise; içinde bulunduğunuz sıkıntılardan kurtulmak için harcayacağınız çaba anlamına gelir. Bu doğrultuda rüyasında geniş bir eve taşınan kimse, geçirdiği sıkıntılı dönemi atlatacağı düşüncesi yaygındır. Rüyayı gören kişi verdiği çabalar ve çalışmalar sonucunda maddi ve manevi huzura erişir. Rüyada küçük bir eve taşınmak ise; sıkıntılı ve yorucu bir dönemin göstergesidir. Rüyada bulunan mekan ve evlerin darlığı kişinin iç sıkıntısına değinir.

Rüyada kamyonla ev taşımak                                                                        

Rüyada kamyonla ev taşımak kişinin sabrına ve hoş görüşüne işaret etmektedir. Kamyonla ev taşıyorsanız sevdiklerinizle sorunlar yaşayacağınıza ancak olaylara baş göstermeyeceğiniz anlamına gelir.  Rüyada kamyonla taşıdığınız eşyalar bazı yorumculara göre önem arz etmektedir. Eşyalar kırık dökük ise kişinin geçmişte yaşadığı üzücü ve travmatik olaylara hala bağlı kaldığını işaret eder. Eğer eşyalar yeni gibi ise rüyayı gören kişinin hayatında yeni bir sayfa açtığının göstergesidir.

Rüyada ev taşıma hazırlığı yapmak

Kişi rüyada ev taşımak için eşya topluyorsa bu durum kişinin hatalarından ders çıkardığını göstergesidir. Kişi geçmişte yaşadıklarından ders çıkarmıştır. Kimi yorumculara göre ise eşya taşımak sağlık problemlerine işaret eder.

 

Rüyada iki kere ev taşımak 

Rüya yorumcularına göre kişi rüyasında iki kere ev taşıyorsa yaşadığı olaylardan ders çıkarmadığını ve aynı üzücü olayların tekrardan karşısına çıkacağı anlamına gelir. Dolasıyla rüya tabiri kaynağında, rüya sahibinin geçmişte yaşadıklarını düşünerek nerelerde yanlış yaptığını sorgulamasını tavsiye eder.

Rüyada yeni ev taşımak

Yeni alınan ve yeni gelinen bir eve taşınmak, fırsatların kaçacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin, kendisine büyük kazançlar getirecek bir fırsatı kaçıracağını ve önemli bir şansı tepeceğine inanılır.

Rüyada uçakla ev taşımak

Çoğu rüya yorumcusuna göre, rüyada uçakla ev taşımak, sıkıntıların büyüyeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin iş ya da özel hayatında yaşayacağını sorunlara işaret eder.

Rüyada Traktörle ev taşımak

Rüyada traktörle ev taşımak, birçok kaynakta olumlu olarak yorumlanmıştır. Rüya sahibinin sevdikleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve sıkıntılardan kurtulacağını işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle ev taşımak

Rüyada ölmüş biriyle ev taşımak, genellikle acı ve mutluluğun bir arada yaşanılacağını işaret etmektedir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TaşımakEv TaşımakRüya TabiriRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES sonuçlarını bekleyen adaylara müjde! ÖSYM ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sorgulama ekranı
ALES sonuçlarını bekleyen adaylara müjde! ÖSYM ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sorgulama ekranı
Masumiyet dizisinde yaşanan olaylar sonrasında akıllara, münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu olayından mı esinlenildi? sorusu geldi! Sosyal medyada gündem oldu!
Masumiyet dizisinde yaşanan olaylar sonrasında akıllara, münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu olayından mı esinlenildi? sorusu geldi! Sosyal medyada gündem oldu!
İstanbul merkezli 2 ilde dolandırıcılar iş başında! Bakır yerine kaldırım taşı gönderdiler! İşte detaylar...
İstanbul merkezli 2 ilde dolandırıcılar iş başında! Bakır yerine kaldırım taşı gönderdiler! İşte detaylar...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi
Tekirdağ Çorlu’da polis aracına silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ Çorlu’da polis aracına silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı
CTE kâtibi uygulama sınavı hangi tarihte düzenlenecek? CTE 160 katip alım sonuçları açıklandı mı?
CTE kâtibi uygulama sınavı hangi tarihte düzenlenecek? CTE 160 katip alım sonuçları açıklandı mı?

Popüler Haberler

Emanet kaç bölüm devam edecek, ne zaman bitecek?
Rüyada ev taşıma görmek neye işaret eder?
ALES sonuçlarını bekleyen adaylara müjde! ÖSYM ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sorgulama ekranı
Masumiyet dizisinde yaşanan olaylar sonrasında akıllara, münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu olayından mı esinlenildi? sorusu geldi! Sosyal medyada gündem oldu!
7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? MEB tarafından yapılan açıklamA
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
İstanbul merkezli 2 ilde dolandırıcılar iş başında! Bakır yerine kaldırım taşı gönderdiler! İşte detaylar...
Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ne?
Supercell Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kaldırılacak mı?
PTT 2021 Mart borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
Kurban bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İBB toplu taşımanın ücretsiz olacağı günleri açıkladı!
Öğretmen Dizisi Mevsim kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Ceren Balıkçı hakkında bilgiler
25 Bin TL düşük faizli ve 6 ay ödemesiz esnaf destek korona virüs kredisi
Baraj dizisi şelale nerededir? Baraj'ın çekildiği yer ve mekanlar
Nude ne demektir? Nude fotoğraf atmak ne demek?
Gişe Memuru adlı filmin çekim yerleri neler? Oyuncu kadrosu ve konusu ne?
Mart 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
Düğün ve nikah yasakları kalktı mı?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Çukur 118. bölümde neler oldu? Çukur 119. yeni bölüm fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.