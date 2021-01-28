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Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri haberi, kritik gelişmeleriyle 28.01.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:16
Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri
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Gerçek yaşantımızda ev taşımak zor ve masraflı bir durumdur. Bunun dışında ev taşımak yeni bir hayata, yeni umutlara yelken açmakla birlikte eskiyi geride bırakmaktır. Bazıları için eski yaşantısını, eski evini bırakmak zor iken bazıları için ise yeni bir evle birlikte temiz bir sayfaya adım atmaktır. Gerçek hayatımızda ev taşımak zor iken rüyalarda da birçok anlamda yer bulur.

Rüyada ev taşımak

Rüyada ev taşımak, birçok kaynakta farklı ele alınmıştır. Genellikle rüyada mekan değişikliği kişinin yaşam şartlarının değişeceğine işaret eder. Gerçek hayatta mekan değişikliği hüzün ve acı getirdiği gibi rüya da aynı anlamı taşımaktadır. Rüya tabiri kaynaklarında ise rüyada görülen mekan değişikliği olumlu olarak da bahsedilmiştir.

Rüya yorumcuları ise mekan değişikliğini yani ev taşıma olgusunu olumsuz olarak görmektedirler. Rüyada taşındığını gören kişi, evi taşırken mutlu ise gerçek hayatta tam tersi bir durumda olabilir. Pek çok rüya yorumcusuna göre, rüya gören kişi özel hayatından dolayı yeni bir başlangıç yapmak için bulunduğu mekanı sevmesine rağmen orayı terk etmek zorunda kalabilir. Bu durumda işinizi seviyorsanız, bulunduğunuz ortamı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer özel hayatınızda evli iseniz boşanma, ailenizin evinde kalıyorsanız ev taşıma gibi bir durumun söz konusu olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Bazı rüya yorumcularına göre de ev taşımanın vefat anlamına geldiğini vurgulamışlardır.

Ev taşımanın olumlu anlamları ise; içinde bulunduğunuz sıkıntılardan kurtulmak için harcayacağınız çaba anlamına gelir. Bu doğrultuda rüyasında geniş bir eve taşınan kimse, geçirdiği sıkıntılı dönemi atlatacağı düşüncesi yaygındır. Rüyayı gören kişi verdiği çabalar ve çalışmalar sonucunda maddi ve manevi huzura erişir. Rüyada küçük bir eve taşınmak ise; sıkıntılı ve yorucu bir dönemin göstergesidir. Rüyada bulunan mekan ve evlerin darlığı kişinin iç sıkıntısına değinir.

Rüyada kamyonla ev taşımak                                                                        

Rüyada kamyonla ev taşımak kişinin sabrına ve hoş görüşüne işaret etmektedir. Kamyonla ev taşıyorsanız sevdiklerinizle sorunlar yaşayacağınıza ancak olaylara baş göstermeyeceğiniz anlamına gelir.  Rüyada kamyonla taşıdığınız eşyalar bazı yorumculara göre önem arz etmektedir. Eşyalar kırık dökük ise kişinin geçmişte yaşadığı üzücü ve travmatik olaylara hala bağlı kaldığını işaret eder. Eğer eşyalar yeni gibi ise rüyayı gören kişinin hayatında yeni bir sayfa açtığının göstergesidir.

Rüyada ev taşıma hazırlığı yapmak

Kişi rüyada ev taşımak için eşya topluyorsa bu durum kişinin hatalarından ders çıkardığını göstergesidir. Kişi geçmişte yaşadıklarından ders çıkarmıştır. Kimi yorumculara göre ise eşya taşımak sağlık problemlerine işaret eder.

 

Rüyada iki kere ev taşımak 

Rüya yorumcularına göre kişi rüyasında iki kere ev taşıyorsa yaşadığı olaylardan ders çıkarmadığını ve aynı üzücü olayların tekrardan karşısına çıkacağı anlamına gelir. Dolasıyla rüya tabiri kaynağında, rüya sahibinin geçmişte yaşadıklarını düşünerek nerelerde yanlış yaptığını sorgulamasını tavsiye eder.

Rüyada yeni ev taşımak

Yeni alınan ve yeni gelinen bir eve taşınmak, fırsatların kaçacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin, kendisine büyük kazançlar getirecek bir fırsatı kaçıracağını ve önemli bir şansı tepeceğine inanılır.

Rüyada uçakla ev taşımak

Çoğu rüya yorumcusuna göre, rüyada uçakla ev taşımak, sıkıntıların büyüyeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin iş ya da özel hayatında yaşayacağını sorunlara işaret eder.

Rüyada Traktörle ev taşımak

Rüyada traktörle ev taşımak, birçok kaynakta olumlu olarak yorumlanmıştır. Rüya sahibinin sevdikleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve sıkıntılardan kurtulacağını işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle ev taşımak

Rüyada ölmüş biriyle ev taşımak, genellikle acı ve mutluluğun bir arada yaşanılacağını işaret etmektedir.



Son Güncelleme: 28.01.2021 14:16
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TaşımakEv TaşımakRüya TabiriRüya
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