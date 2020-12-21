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Rüyada et görmek anlamı nedir ne demek et yediğini görmek, at eti, keçi eti

Birçok insan geceleri uykuların da çeşitli rüyalar görürler. Haberimizde rüyada et görmenin ne anlama geldiğini sizlerle paylaştık.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:48
Rüyada et görmek anlamı nedir ne demek et yediğini görmek, at eti, keçi eti
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Rüyada et görmek genellde hayırlı bir rüya olarak bilinir. Bu rüya ile alakalı olarak en çok söylenen rüyayı gören kişinin mal sahibi olma, miras kalması ve zenginlik şeklinde yorumlanır.

Rüyada et görmek ne anlama gelir?

Rüyada et görmek, helal hayvanın etini yemek mala, haram olan hayvanın etini yemek ise haram olarak yorumlanmıştır.

Rüyada et görmek, dünya hayatından maddi anlamda rahatlanacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada et görmek, et almak ya da satmak kötülüğe; çiğ et, zorluklarla sahip olunan mala, pişmiş etde kolay bir şekilde sahip olunan mala işaret etmektedir. Rüyada at eti yemek sözü dinlenen bir kişiden mal sahibi olmaya, keçi eti yemek az da olsa menfaat sağlamaya, inek eti yemek güvende olmaya, balık eti yemek ticari anlamda yolculuk yapmaya ve gelir elde etmeye, deve eti yemek ise büyük bir kişiden mal elde etme şeklinde yorumlanır.

Rüyada et görmek kimilerine göre ölüm olarak da yorumlanabilmektedir. Rüyada et alarak evine götürdüğünü görenin rüyası ölüme işaret etmektedir. Rüyada karga eti yemek bir günahkarın malını yeme, keçi eti yemek hastalık olarak yorumlanmaktadır. 

İnsan eti görmek genelde gıybete şeklinde yorumlanır. Rüyada et görmek belaya da şeklinde de yorumlanır. Genel olarak rüyada et görmek kişinin gördüklerine göre yaptığı davranışlar, karşılaştığı ve karşılaşacağı durumlara göre farklı şekillerde yorumlanır.



Son Güncelleme: 21.12.2020 12:48
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