Rüyada düğün görmek birçok kaynakta farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kimi yorumlarda rüyasında düğün gören kişiye hüzün getirileceğine inanılırken bazı kaynaklarda da kişiye müjdeli bir haberin geleceğine işaret ettiğine inanılmaktadır. Gerçek hayatta kişilere mutluluk veren bu olay rüya tabirlerine göre pek de hayırlı değildir. Peki rüyada düğün görmek ne anlama gelmektedir?

Rüyada düğün görmek ne anlama gelmektedir?

Bir tabirciye göre rüyada düğün görmek pek de hayırlı değildir. Rüyasında düğün gören kişinin ömrünün kısaldığını söylemektedir. Hasta birinin evinde düğün yapıldığını görmek ise hasta olan kişinin ölümü olarak yorumlanmaktadır. Eğer rüyasında bir kişi düğün görürse yakın zamanda cenazesinin yapılacağının habercisidir.

Rüyada düğün görmek:

Rüyada düğün görmek bir diğer tabirciye göre mutluluk anlamına gelmektedir. Gerçek hayatta insanlara mutluluk veren bu olayın rüya aleminde de bu şeklide yorumlanmaktadır. Çalgı çengi olmadan yapılan düğün görmek hayır, bereket ve sevinç olarak yorumlanmaktadır. Fakat kişi rüyasında herkesin dans ettiği ve müzikli olan bir düğün görürse bu rüya kişiye musibet getirir.

Eğer bir kişi rüyasında bir düğüne nikah memuru olarak katılıyorsa vefat eder ve cenazesine akrabaları katılmaz. Hasta bir insanın evinde yapılan bir düğün görmek, hasta olan insanın ölümüne delalet eder.

İbn-i Kesir’e göre düğün görmek cenaze ile tabir olur. Eğer kişi rüyasında kendi düğününü yaptığını görürse bu onun ölümüne yorulur. Eğer kişi rüyasında oğlunu evlendirdiğini ve onun düğününü görüyorsa ve düğünde çalgı varsa kişi, oğlunun cenazesine katılır. Bir düğüne davetli olup, orada yemek yediğini gören kişi ölü bir kişi için pişirilmiş yemekten yemiş olur dediği biliniyor.

Ebu Said el Vaiz’e göre ise rüyada düğün görmek, düğün sahibi olan gelin ve damat için pek de hayra alamet değildir. Hasta olan bir kişinin evinde düğün olduğunu görmek de hasta olan kişinin ölümü anlamına gelmektedir. Bazı tabircilere göre, içinde İslam dinine uygun olmayan oyunlu düğün görmek, kötülük getiren rüyalar olarak tanımlanmıştır.