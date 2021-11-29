İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Rüyada düğün görmek ne anlama gelmektedir?

Görülen her rüyanın bir anlamı olduğuna inanılmaktadır. İyi ya da kötü olsun her rüyanın bir anlamı olduğuna inanılır. Peki rüyada düğüne gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada düğün görmek neye delalet eder? Rüyada düğün görmek, genellikle rüyayı gören kişinin hayatında var olan problemlerin çözüleceğinin işaretçisidir. Çoğu kaynakta bu tarz görülen rüyalar mutluluk olarak yorumlansa da bazı kaynaklarda üzüntü olarak tanımlanmaktadır. İşte rüyada düğün görmenin yorumu...

29 Kasım 2021 Pazartesi 22:22
Rüyada düğün görmek ne anlama gelmektedir?
Takip Et:

Rüyada düğün görmek birçok kaynakta farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kimi yorumlarda rüyasında düğün gören kişiye hüzün getirileceğine inanılırken bazı kaynaklarda da kişiye müjdeli bir haberin geleceğine işaret ettiğine inanılmaktadır. Gerçek hayatta kişilere mutluluk veren bu olay rüya tabirlerine göre pek de hayırlı değildir. Peki rüyada düğün görmek ne anlama gelmektedir? 

Rüyada düğün görmek ne anlama gelmektedir? 

Bir tabirciye göre rüyada düğün görmek pek de hayırlı değildir. Rüyasında düğün gören kişinin ömrünün kısaldığını söylemektedir. Hasta birinin evinde düğün yapıldığını görmek ise hasta olan kişinin ölümü olarak yorumlanmaktadır. Eğer rüyasında bir kişi düğün görürse yakın zamanda cenazesinin yapılacağının habercisidir. 

Rüyada düğün görmek: 

Rüyada düğün görmek bir diğer tabirciye göre mutluluk anlamına gelmektedir. Gerçek hayatta insanlara mutluluk veren bu olayın rüya aleminde de bu şeklide yorumlanmaktadır. Çalgı çengi olmadan yapılan düğün görmek hayır, bereket ve sevinç olarak yorumlanmaktadır. Fakat kişi rüyasında herkesin dans ettiği ve müzikli olan bir düğün görürse bu rüya kişiye musibet getirir. 

Eğer bir kişi rüyasında bir düğüne nikah memuru olarak katılıyorsa vefat eder ve cenazesine akrabaları katılmaz. Hasta bir insanın evinde yapılan bir düğün görmek, hasta olan insanın ölümüne delalet eder.  

İbn-i Kesir’e göre düğün görmek cenaze ile tabir olur. Eğer kişi rüyasında kendi düğününü yaptığını görürse bu onun ölümüne yorulur. Eğer kişi rüyasında oğlunu evlendirdiğini ve onun düğününü görüyorsa ve düğünde çalgı varsa kişi, oğlunun cenazesine katılır. Bir düğüne davetli olup, orada yemek yediğini gören kişi ölü bir kişi için pişirilmiş yemekten yemiş olur dediği biliniyor. 

Ebu Said el Vaiz’e göre ise rüyada düğün görmek, düğün sahibi olan gelin ve damat için pek de hayra alamet değildir. Hasta olan bir kişinin evinde düğün olduğunu görmek de hasta olan kişinin ölümü anlamına gelmektedir. Bazı tabircilere göre, içinde İslam dinine uygun olmayan oyunlu düğün görmek, kötülük getiren rüyalar olarak tanımlanmıştır. 

Rüyanızda kendi düğününüzü görmek gerçekteki gibi pek de hoş anlamlar taşımamaktadır. Bu rüya size uzak bir yerden pek de hoş olmayan bir haberin geleceğini işaret etmektedir. Kimi zaman rüyada düğün görmek kişinin hayatında bazı işler için gereksiz zaman harcadığına ve aynı zamanda kendisine pek faydası dokunmayacak olaylar geçirdiğine işaret etmektedir. Eğer rüyanızda yemek-içmek, eğlence ve benzeri olaylar görmediyseniz çoğu tabire göre feraha erileceği şeklinde yorumlanmaktadır. 


Son Güncelleme: 29.11.2021 22:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RüyaRüya TabirleriRüyada Düğün GörmekRüyada Düğün Görmek Anlamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada kendini hamile görmek neye delalettir ?
Rüyada kendini hamile görmek neye delalettir ?
Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir? Rüyada bebek emzirmek iyi mi kötü mü?
Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir? Rüyada bebek emzirmek iyi mi kötü mü?
Rüyada sigara içtiğini görmek ne anlama gelir?
Rüyada sigara içtiğini görmek ne anlama gelir?
5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?
5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?
Rüyada et görmek ,etli yemek görmek ne anlama gelir?
Rüyada et görmek ,etli yemek görmek ne anlama gelir?
Youtube'da alt yazı nasıl aktif edilir?
Youtube'da alt yazı nasıl aktif edilir?

Popüler Haberler

Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Rüyada düğün görmek ne anlama gelmektedir?
Rüyada kendini hamile görmek neye delalettir ?
Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir? Rüyada bebek emzirmek iyi mi kötü mü?
Amerikan İç Savaşı, Cold Mountain filminde hayat buluyor ?
Rüyada sigara içtiğini görmek ne anlama gelir?
5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?
Rüyada et görmek ,etli yemek görmek ne anlama gelir?
Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?
2021 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Öğrenci Kaymakamlık bursu başvuru şartları neler, burs başvurusunda istenen belgeler? 2021
Star TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
30 yıl vade ile konut kredisi veren bankalar hangileri ? Konut kredisi nasıl yapılandırılır?
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
Rüyada domates görmek ve toplamak hangi anlama gelir?
Rüyada diş görmek nasıl yorumlanır ?
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 29 Kasım 2021 Pazartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.