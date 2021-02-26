İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Rüyada dondurma yemek görmek ne demektir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Rüyada dondurma yemek görmek ne demektir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir? haberi, kritik gelişmeleriyle 26.02.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

26 Şubat 2021 Cuma 17:15
Rüyada dondurma yemek görmek ne demektir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Takip Et:

Rüyada dondurma yenmesi neşe, ağız tadının yerine gelmesi ve kısmet olarak yorumlanır. Genel olarak rüyada dondurma yemek iyiye ve neşeli günlere delalet eder. Dondurma rüya sahibinin kısmeti olarak görülür ve söz konusu kişinin istediği şeylere ulaşacağı, hedeflerini gerçekleştireceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada dondurma yemek yorumları birçok farklı duruma göre yorumlanır. Buna göre dondurma yemeyle ilgili birçok yorum bulunur.

Rüyada dondurma yeme sıcak bir havada gerçekleşiyorsa, bu durum kişinin feraha, rahata ereceği, ev hayatında mutlu bir dönemin olacağını ifade eder.

Bir dondurmacıdan her çeşit dondurma almak ise rüya sahibinin çocuğu olabileceği, bereket ve paranın yolda olduğunun habercisidir.

Rüyada çilekli dondurma görmek ise ağız tadının yerine gelmesi, huzurlu bir ortamın olacağı ve ilerleyen günlerin çok keyifli geçeceği şeklinde yorumlanır. Çilekli dondurma güzel günlerin habercisidir.

Külahta dondurma görmek barış ve adaleti simgeler. Kişinin durgun olan işlerinin açılacağı şeklinde yorumlanır. Beyaz dondurma yemek rüya sahibinin uzun süredir yaşadığı sıkıntıları biteceği, bir hasta var ise hastalığın geçeceğini ifade eder. Çikolatalı dondurma ise iş hayatında yeni bir düzenin yolda olduğunu ifade eder.



Son Güncelleme: 26.02.2021 17:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DondurmaRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
26 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisine katılan Nihan Şahenk kimdir? Suzi karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı dizisindeki Fahriye karakteri kimdir? Ayçin İnci nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Gerçek adı nedir? Aylin Akpınar nereli, yaşı kaç?
İbo Show'un konukları Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi?
TRT 1 Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika karakteri kimdir? Güneş Emir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Rüyada ıhlamur görmek ne demektir? Rüyada ıhlamur görmenin anlamı, tabiri nedir?
Kripto para nedir? Kripto paralar nasıl üretilir? Üretim için gerekli ekipmanlar nelerdir?
THY ve Pegasus 65 yaş üstü yaşların uçuşlarını kabul etmeyecek
Gönül Dağı Dilek kimdir? Gülsim Ali hakkında bilgiler
Aşure Günü ne zaman? Aşure günü 2019'da hangi tarihte olacak?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Gönül Dağı İsmet kimdir? Ali Toptaş biyografisi
Gönül Dağı dizisinde Ağıtçı Hüseyin karakterini Erdal Cindoruk canlandırıyor
Kahve falında yarasa görmenin anlamı nedir? Kahve falında yarasa görmek nasıl yorumlanır?
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini Berk Atan canlandırıyor
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.