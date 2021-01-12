İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Rüyada dondurma yemek görmek ne demek, dondurma yemek görmek ne anlama gelir?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Rüyada dondurma yemek görmek ne demek, dondurma yemek görmek ne anlama gelir? haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 12 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 17:09
Rüyada dondurma yemek görmek ne demek, dondurma yemek görmek ne anlama gelir?
Takip Et:

Rüyada dondurma yenmesi neşe, ağız tadının yerine gelmesi ve kısmet olarak yorumlanır. Genel olarak rüyada dondurma yemek iyiye ve neşeli günlere delalet eder. Dondurma rüya sahibinin kısmeti olarak görülür ve söz konusu kişinin istediği şeylere ulaşacağı, hedeflerini gerçekleştireceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada dondurma yemek yorumları birçok farklı duruma göre yorumlanır. Buna göre dondurma yemeyle ilgili birçok yorum bulunur.

Rüyada dondurma yeme sıcak bir havada gerçekleşiyorsa, bu durum kişinin feraha, rahata ereceği, ev hayatında mutlu bir dönemin olacağını ifade eder.

Bir dondurmacıdan her çeşit dondurma almak ise rüya sahibinin çocuğu olabileceği, bereket ve paranın yolda olduğunun habercisidir.

Rüyada çilekli dondurma görmek ise ağız tadının yerine gelmesi, huzurlu bir ortamın olacağı ve ilerleyen günlerin çok keyifli geçeceği şeklinde yorumlanır. Çilekli dondurma güzel günlerin habercisidir.

Külahta dondurma görmek barış ve adaleti simgeler. Kişinin durgun olan işlerinin açılacağı şeklinde yorumlanır. Beyaz dondurma yemek rüya sahibinin uzun süredir yaşadığı sıkıntıları biteceği, bir hasta var ise hastalığın geçeceğini ifade eder. Çikolatalı dondurma ise iş hayatında yeni bir düzenin yolda olduğunu ifade eder.



Son Güncelleme: 12.01.2021 17:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DondurmaRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!
Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Rüyada dondurma yemek görmek ne demek, dondurma yemek görmek ne anlama gelir?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmek anlamı, tabiri nedir?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi kaç kredi ile bitirilir? AÖL bitirme koşulları 2021
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli bireylere devletin sağladığı destek ve haklar 2021
Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi masraflarını ödüyor mu? 2021
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Üniversite Sınavı Ne Zaman Yapılacak? YKS 2019 Kaçta Başlayacak, Kaçta Bitecek?
Jet Sosyete dizisi final mi yapıyor? Jet Sosyete neden final yapıyor? Yeni sezonda yayınlanacak mı?
2021 Malatya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
Lewis Hamilton hangi takım pilotudur? Lewis Hamilton biyografisi
Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacı kadrosunda kimler var?
12 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
İkiz kardeşler aynı yerde mi askerlik yapar, yapabilir mi?
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
2021 stajyer maaşları ne kadar? Güncellenen 2021 stajyer öğrenci maaşları
TEV bursu nedir, nasıl alınır? TEV bursu başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.