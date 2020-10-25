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Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabirleri ve yorumları

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabirleri ve yorumları başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 25-10-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 21:33
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabirleri ve yorumları
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Rüya görmek görülen şeylere göre birçok farklı anlamlar taşımaktadır. Bu neticede rüyada doğum görmek veya doğum yaptığını görmek o kişi için pozitif şeyler anlatmaktadır. Maddi ve manevi açıdan birçok olumlu düşünceyi barındıran rüyada doğum görme, kişinin yeni bir hayata veya yeni bir maceraya başlayacağını anlatır. Duygusal ya da arkadaşlık boyutunda yeni bir tanışmaya işaret eden bu rüya ile kişinin iyiye gideceği söylenir.


Birçok iyi yanı bulunan bu rüyayı gören kişinin, iyiye doğru gideceği, hasta ise iyileşeceği ve herhangi bir kötü alışkanlığı var ise bunu bırakacağı anlamına gelir.

Rüyada hamile olmak

Rüyasında kendinin hamile olduğunu gören kişinin bu rüyası hayatında yeni bir sayfa açacağı ve bazı değişiklikler yapacağını aktarır. Diğer rüyalara göre daha etkili ve içgüdüsel olarak kişiyi daha çok etkileyen bu rüya yapılan değişiklikler sonucunda kişinin huzurlu bir hayatının olacağının habercisidir. Ayrıca hamileliğini rüyasında gören kişi yeni bir yola girecektir.



Son Güncelleme: 25.10.2020 21:33
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