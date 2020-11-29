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Rüyada doğum veya hamilelik görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada doğum veya hamilelik görmek rüyasının tabiri

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Rüyada doğum veya hamilelik görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada doğum veya hamilelik görmek rüyasının tabiri haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 29.11.2020 tarihli haberimizde.

29 Kasım 2020 Pazar 04:00
Rüyada doğum veya hamilelik görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada doğum veya hamilelik görmek rüyasının tabiri
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Rüya görmek görülen şeylere göre birçok farklı anlamlar taşımaktadır. Bu neticede rüyada doğum görmek veya doğum yaptığını görmek o kişi için pozitif şeyler anlatmaktadır. Maddi ve manevi açıdan birçok olumlu düşünceyi barındıran rüyada doğum görme, kişinin yeni bir hayata veya yeni bir maceraya başlayacağını anlatır. Duygusal ya da arkadaşlık boyutunda yeni bir tanışmaya işaret eden bu rüya ile kişinin iyiye gideceği söylenir.

Birçok iyi yanı bulunan bu rüyayı gören kişinin, iyiye doğru gideceği, hasta ise iyileşeceği ve herhangi bir kötü alışkanlığı var ise bunu bırakacağı anlamına gelir.

Rüyada hamile olmak

Rüyasında kendinin hamile olduğunu gören kişinin bu rüyası hayatında yeni bir sayfa açacağı ve bazı değişiklikler yapacağını aktarır. Diğer rüyalara göre daha etkili ve içgüdüsel olarak kişiyi daha çok etkileyen bu rüya yapılan değişiklikler sonucunda kişinin huzurlu bir hayatının olacağının habercisidir. Ayrıca hamileliğini rüyasında gören kişi yeni bir yola girecektir.



Son Güncelleme: 29.11.2020 04:00
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