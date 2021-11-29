Rüyada diş görmek nasıl yorumlanır ?

Rüyada dişlerin dökülmesi genel anlamda iyi olarak yorumlanır. Rüyasında dişlerinin döküldüğünü gören kimsenin hayatında yeni sürprizlerle karşılaşacağı, hasta ise sağlına kavuşacağı ve sıkıntıların biteceği anlamına gelir. Bir başka yorum olarak ise rüyasında dişlerinin döküldüğünü gören kimsenin borçları varsa onları ödeyip bu yükten kurtulmaya işaret eder.

Rüyada diş görmek, kişinin akrabaları ile ilgilidir. Kişinin akrabalarından birinin hastalanacağına delalet eder. Eğer kişi rüyasında dişilerinin kırıldığını görüyorsa bu pek olumlu yorumlanmamaktadır. Yakın çevresi ve akrabasından birinin bir sıkıntı yaşayacağını gösterir.

Rüyasında dişlerini fırçaladığını gören kimse yaptığı her işte en iyisini yapmak istediğine ve bunun için çabaladığına delalet eder. Rüyada diş firçası görmek gelecek olan güzel günlere işaret eder.

Rüyasında diş çektirmek yorumcular tarafından farklı şekillerde yorumlanıyor. Kimi kötü talih olarak yorumlarken kimisi de kişinin müjdeli bir haber alacağına yorumlar.

Eğer kişi rüyasında dişlerinin çürüdüğünü görmüşse bu kişinin yaşamında kayıplar deneyimleyeceği anlamına gelir. Rüyada görülen takma diş ise kişinin iş yerinden terfi alarak yükselmesine, kazancında artış olmasına ve bolluk bereketin artmasına delalet eder.