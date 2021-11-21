İnsanlar rüyalarında gördüğü olay veya kişilerin gerçek hayat ile bir bağlantısı olduğunu düşünür. Son zamanlarda yaşanan depremler sebebiyle rüyalarında deprem görmeye başlayan kişiler ise bunun ne anlama geldiğini merak etmektedir. Peki rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada depremden kurtulmak neye işarettir?

Rüyada Deprem Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Depremden Kurtulmak Neye İşarettir?

Rüyasında deprem gören kişiler, gerçek hayatlarında beklenmedik olaylar ile karşı karşıya kalabilirler. Bunun iyi veya kötü olacağı ise depremin ne şekilde görüldüğüne göre değişiklik gösterebilir. Fakat rüya yorumcularına göre rüyada deprem görmek genellikle olumsuz durumların habercisidir.

Rüyalarında depremden kurtulduğunu gören kişiler ilk başta kötü sonrasında iyi durumlar yaşayacaktır. Rüya sahibi zorlu durumlarla karşı karşıya gelecek fakat bu durumlardan kurtulma gücünü kendisinde bulacaktır. Rüyada depremden kurtulmak her ne kadar kötü bir durum gibi gözükse de kişinin kendi başına ayakta durabileceğinin habercisi olduğundan iyi anlama yorulmalıdır.