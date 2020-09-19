İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Rüyada civciv görmek anlamı ve yorumu

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Rüyada civciv görmek anlamı ve yorumu ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 19 Eylül 2020 tarihli haberimizde Rüyada civciv görmek anlamı ve yorumu konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 21:42
Rüyada civciv görmek anlamı ve yorumu
Takip Et:

Rüyada civciv görmenin pek çok anlamı vardır. Ancak bu rüyanın anlamları genel anlamda olumludur. Rüyayı gören kişinin rahata kavuşacağı düşünülürken, kişi bekar ise evleneceğini anlatmaktadır. Civcivin nasıl görüldüğünün önemli olduğu rüyada, kişinin civcivi gördüğü bazı durumlar olumlu anlamlara gelmemektedir.

Rüyada civciv görmenin anlamı

Rüyada civciv görmek insanın rahatlayacağını ve bereketli bir dönem geçireceğini anlatır. Bazı durumlarda ise rüyada görülen civcivin durumuna göre hüzün ve mutsuzluğun kişiyi bulacağı tarif edilmektedir.

Rüyada civciv sevmek

Rüyasında civciv sevdiğini gören kişilerin gerçek hayatta mutlu bir haber alacağı ve eşi veya sevgilisi ile küs ise aralarının düzeleceği düşünülmektedir. Olumlu bir rüya olarak adlandırılan civciv sevmek insanların mutsuzluktan kurtulacağına işaret eder.

Rüyada civcive yem vermek

Bir kişi rüyasında bir civcivi yem ile besliyorsa, bu rüya o kişinin ailesi ile birlikte hayırlı bir haber alacağına işaret etmektedir.

Rüyada civciv ölüsü görmek

Bir kişi rüyasında ölü civcivler görüyorsa bu rüya kişinin önüne gelen fırsatları değerlendireceği anlamını taşır. Kişi bu fırsatları değerlendiremezse pişmanlık yaşayacağını bilmelidir.

Rüyada yumurtadan civciv çıktığını görmek

Rüyasında yumurtadan civciv çıktığını gören kişinin zengin olacağı söylenir. Kişinin olumlu haberler alacağı ve güzel yerlere geleceği anlamını taşıyan rüya, kişinin rahat bir yaşama geçeceğini aktarır.

Rüyada çok sayıda civciv görmek

Rüyada birden fazla civciv gören kişilerin bu rüyaları onların zengin olacağına işarettir. Bu kişiler güzel işler başararak zengin olacaktır. Sıkıntılarından kurtulan kişiler rahat bir nefes alacaktır.

Rüyada civciv ezmek


Rüyada civciv ezdiğini görmek olumlu bir durum değildir. Bunu gören kişinin gerçek hayatında biri ile tartışma yaşayacağı düşünülür. Bu rüya kırgınlık ve üzüntünün habercisidir.

Rüyada renkli civciv görmek

Rüyada renkli civciv gören kişinin şansı olumlu olarak dönecektir. Rüya sahibi sıkıntılı ve kötü günleri atlatarak rahat bir nefes almaya başlayacaktır.

Rüyada civciv kovalamak

Rüyada civciv kovalayan kişinin gerçek hayatta bir işi kovalayacaktır. Yorgunluk ve yoğun bir dönemin habercisi olan rüyayı gören kişi, bu dönemde sonra yoğun düşecektir.

Rüyada beyaz civciv görmek

Rüyada beyaz civciv görmek murat olarak adlandırılır. Kişinin bekar ise evleneceğine işaret eden rüya, evli kişilerin ise mutlu olacağı anlamını taşır.

Rüyada siyah civciv görmek

Rüyada siyah civciv görmek olumlu bir habere işaret etmez. Bu rüyayı gören kişilerin haram kazanç sağlayacağı veya haram yiyeceği düşünülmektedir.

Rüyada civciv tüyü görmek

Rüyasında civciv tüyü gören kişilerin aile yaşantıları huzura kavuşacaktır. Mutluluğun habercisi olan rüya ailede bulunan dertlerin son bulacağını işaret eder.

Rüyada civciv sesi duymak

Rüyada civciv sesi duyan kişinin maddi dertlerinden kurtulması beklenir. Rüya sahibi borçlarından kurtulur ve rahata erer.

Rüya tabiri nasıl yapılır?

Rüyalar islami ve pskiyatri kaynaklarına göre iki farklı şekilde yorumlanmaktadır. İslami rüya yorumları yapan kişiler belli başlı kişilerdir. İslamiyete göre kişilerin rüyalarını sadece bu işi bilen kişiler yapmalıdır. Psikiyatri kaynakları ise insanın bilinçaltında barındırdığı olayları dışa vurum olarak rüya ile gerçekleştirdiğini aktarır. Bu bilgiye göre kişinin rüyasını yorumlayacak kişi, rüya sahibini iyi tanımalı ve bilinçaltında yer eden olayları iyi bilmelidir.



Son Güncelleme: 19.09.2020 21:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü

Popüler Haberler

Rüyada civciv görmek anlamı ve yorumu
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2020
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 19 Eylül 2020
Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
2020 yılında intibak zammı gelir mi, hangi emekli kaç lira intibak zammı alacak?
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Eylül 2020 emekliye seyyanen zam son dakika
Evde doğal ve sağlıklı cilt bakımı yapmak için maske tarifleri 2020
Kadınlar için en çok tercih edilen ve dikkat çekici saç modelleri 2020
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Eylül 2020 Toki ev alma banka kredisi şartları
Burun kanaması neden olur? Burun kanaması nasıl geçer? Nasıl durdurulur?
Sürü bağışıklığı yöntemi nedir? Sürü bağışıklığı riskli mi? Korona salgınını engeller mi?
Instagram’da ürün satışı için neler yapılmalı? Ürün satışını kolaylaştıracak öneriler
Cuma hutbesi 19 Temmuz 2019 Diyanet Türkiye geneli cuma hutbesi
Sosyal medya uygulamalarına neden girilmiyor? Facebook, Twitter, Instagram ne zaman açılacak?
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2020 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
Yeni 2020 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
İmza beyannamesi için ne gereklidir? 2020 imza beyannamesi almak için gerekli belgeler
Atv Esra Erol tv programı yeni sezon tarihi ne zaman? Yayından kaldırıldı iddialarına jet yanıt!
Diyetisyenlere ne kadar maaş verilir? 2020 Kamu ve özel kuruluşlarda diyetisyen maaşları
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.